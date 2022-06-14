台股早盤摜破萬六 權值股無力、金融股護盤

美國聯準會本月可能升息3碼消息造成市場恐慌，美股持續血洗，其中三大指數更墜入熊市，影響台股今（14）日一度重挫將近200點，摜破萬六大關，盤面權值股全數走弱，由金融族群主要護盤。資金比重分別為電子占比52.5%，運輸占比13.7%，金融占比3.4%。

觀察權值股盤中表現，台積電（2330）開低走低，盤中持續在507～511元區間震盪，跌幅超過1%；鴻海（2317）在110～111.5元區間震盪；聯發科（2454）則下挫將近20元，盤中在866～878元區間震盪，跌幅在2%左右。

金融股部分，新產（2850）盤中表現最為亮眼，漲幅達2.3%，此外還有中信金（2891），高雄銀（2836），國票金（2889），玉山金（2884），臺企銀（2834）等股，盤中漲幅在1.2～1.5%。盤中成交量則以新光金（2888），開發金（2883），超過2萬張最多，其次為中信金，臺企銀，台新金（2887），成交量超過1萬張。

其他盤中表現佳的個股，首先看到高價股，由亞德客-KY（1590）脫穎而出，盤中一度翻黑後回到平盤之上震盪，盤中漲幅0.8%；穎崴（6515），是方（6561），新普（6121），美利達（9914）漲幅則維持在0.5～0.7%之間；智邦（2345），神準（3558），裕日車（2227），豐泰（9910）漲勢較佳，漲幅分別為1.2%、1.2%、2.2%、2.8%。

此外，看到今日盤中成交量排名，以華新（1605）成交量超過7萬張居冠，盤中漲幅達2.7%，站穩五日線；其次為貨櫃三雄之一的陽明（2609），具有殖利率優勢，股價相對穩定，盤中成交量超過2.5萬張，漲幅0.6%；第三則是具低軌衛星題材的建漢（3062），盤中成交量達2.4萬張，一度觸及漲停板後回落，漲幅落在7%附近。

第一金投顧董事長陳奕光表示，市場對Fed本月升息三碼政策作爭論，股市目前已提前反映，待Fed正式公布決策後，將有機會利空出盡。預期今日有望破底翻，建議投資人不過度殺低。