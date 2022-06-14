快訊

張晨光陸直播曾被罵哭　低調回台近況曝光

3+4入境檢疫新制管制一堆又邏輯不通 放寬規範形同虛設

台股早盤摜破萬六 權值股無力、金融股護盤

經濟日報／ 記者黃婉軒／即時報導
台股今（14）日一度重挫將近200點，摜破萬六大關，盤面權值股全數走弱，由金融族群主要護盤。資金比重分別為電子占比52.5%，運輸占比13.7%，金融占比3.4%。圖／本報資料照片
台股今（14）日一度重挫將近200點，摜破萬六大關，盤面權值股全數走弱，由金融族群主要護盤。資金比重分別為電子占比52.5%，運輸占比13.7%，金融占比3.4%。圖／本報資料照片

美國聯準會本月可能升息3碼消息造成市場恐慌，美股持續血洗，其中三大指數更墜入熊市，影響台股今（14）日一度重挫將近200點，摜破萬六大關，盤面權值股全數走弱，由金融族群主要護盤。資金比重分別為電子占比52.5%，運輸占比13.7%，金融占比3.4%。

觀察權值股盤中表現，台積電（2330）開低走低，盤中持續在507～511元區間震盪，跌幅超過1%；鴻海（2317）在110～111.5元區間震盪；聯發科（2454）則下挫將近20元，盤中在866～878元區間震盪，跌幅在2%左右。

金融股部分，新產（2850）盤中表現最為亮眼，漲幅達2.3%，此外還有中信金（2891），高雄銀（2836），國票金（2889），玉山金（2884），臺企銀（2834）等股，盤中漲幅在1.2～1.5%。盤中成交量則以新光金（2888），開發金（2883），超過2萬張最多，其次為中信金，臺企銀，台新金（2887），成交量超過1萬張。

其他盤中表現佳的個股，首先看到高價股，由亞德客-KY（1590）脫穎而出，盤中一度翻黑後回到平盤之上震盪，盤中漲幅0.8%；穎崴（6515），是方（6561），新普（6121），美利達（9914）漲幅則維持在0.5～0.7%之間；智邦（2345），神準（3558），裕日車（2227），豐泰（9910）漲勢較佳，漲幅分別為1.2%、1.2%、2.2%、2.8%。

此外，看到今日盤中成交量排名，以華新（1605）成交量超過7萬張居冠，盤中漲幅達2.7%，站穩五日線；其次為貨櫃三雄之一的陽明（2609），具有殖利率優勢，股價相對穩定，盤中成交量超過2.5萬張，漲幅0.6%；第三則是具低軌衛星題材的建漢（3062），盤中成交量達2.4萬張，一度觸及漲停板後回落，漲幅落在7%附近。

第一金投顧董事長陳奕光表示，市場對Fed本月升息三碼政策作爭論，股市目前已提前反映，待Fed正式公布決策後，將有機會利空出盡。預期今日有望破底翻，建議投資人不過度殺低。

中信金 美國聯準會

延伸閱讀

美股重挫墜熊市 投顧：台股萬六關卡恐不保

6/14【早晨財經速解讀】本週升三碼?標普入熊市 費半重跌5% 美股還要跌多深？開發金、中信金、玉山金股東人數不減反增 散戶接盤意願強？

台股八千金市值 蒸發510億元

低軌衛星商機旺 2023年全球衛星產值達3,083億美元

相關新聞

台股早盤摜破萬六 權值股無力、金融股護盤

美國聯準會本月可能升息3碼消息造成市場恐慌，美股持續血洗，其中三大指數更墜入熊市，影響台股今（14）日一度重挫將近200...

美股急挫 投信法人喊行情在絕望中誕生

美國通膨攀至40年高位，5月CPI達8.6%，造成美股連日下殺。在通膨、升息、俄烏衝突等多重利空夾擊下，根據Bloomb...

美股重挫拖累台股 科技股綠油油、台積電最低507元

美股四大指數重挫，台股今（14）日下跌逾百點，失守萬六關卡，台積電（2330）開在507元，最高到511元，聯發科（24...

台股萬六關卡保衛 這幾檔挾低軌衛星題材逆勢強漲

研調看好低軌衛星商機，預估至2023年全球衛星產業產值可達3,083億美元，年增4.5%，多家台廠積極布局，以零組件與地...

通膨引發激進升息疑慮 台積電再掀500元關卡保衛戰

本週是全球超級央行周，伴隨通膨衝高帶來激進升息疑慮，國際資金加速移動，台積電（2330）今日開盤後股價再度面臨500元關...

台微體簽訂200億元授權 這檔名字好相似跳空漲停

台灣微脂體與國際製藥大廠Endo International plc簽訂商業化授權合約，總總授權金高達6.7億美元（約新...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。