通膨引發激進升息疑慮 台積電再掀500元關卡保衛戰

本週是全球超級央行周，伴隨通膨衝高帶來激進升息疑慮，國際資金加速移動，台積電（2330）今日開盤後股價再度面臨500元關卡保衛戰，早盤最低來到507元，市值也面臨13兆元保衛戰。

台積電股價自今年初衝高後伴隨國際局勢變動，表現積弱不振，法人分析，本週美國時間6月15日FOMC升息機率已飆高，FedWatch升息機率預測從3.1%提升至91.3%，7月升息3碼的機率也增至76.1%。

法人分析，台積電基本面雖無大幅改變，但是新台幣與美元走勢已反應國際資金移動趨勢，伴隨美國升息，本週各國央行預料都有對應策略，也將加速股市資金的去槓桿與流動性變化，加上美股重挫都對科技股持續產生不利影響。