通膨引發激進升息疑慮 台積電再掀500元關卡保衛戰
本週是全球超級央行周，伴隨通膨衝高帶來激進升息疑慮，國際資金加速移動，台積電（2330）今日開盤後股價再度面臨500元關卡保衛戰，早盤最低來到507元，市值也面臨13兆元保衛戰。
台積電股價自今年初衝高後伴隨國際局勢變動，表現積弱不振，法人分析，本週美國時間6月15日FOMC升息機率已飆高，FedWatch升息機率預測從3.1%提升至91.3%，7月升息3碼的機率也增至76.1%。
法人分析，台積電基本面雖無大幅改變，但是新台幣與美元走勢已反應國際資金移動趨勢，伴隨美國升息，本週各國央行預料都有對應策略，也將加速股市資金的去槓桿與流動性變化，加上美股重挫都對科技股持續產生不利影響。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言