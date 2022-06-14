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台微體簽訂200億元授權 這檔名字好相似跳空漲停

經濟日報／ 記者馬琬淳/台北即時報導

台灣微脂體與國際製藥大廠Endo International plc簽訂商業化授權合約，總總授權金高達6.7億美元（約新台幣200億元），但台微體在台、美兩地都在去年10月8日下市，今（14）日與台微體名字相似的公司台微醫跳空漲停，疑似是投資人誤認台微醫為台微體所致。

台灣微脂體公司昨（13）日宣布，該公司開發的長效緩釋配方關節炎止痛藥物TLC599，與國際製藥大廠Endo International plc簽訂商業化授權合約，總授權金高達6.7億美元（約新台幣200億元），創台灣生技業新紀錄。

台微體成立於1997年，該公司去年10月剛從櫃買市場下市，且不考慮重回台灣掛牌。與台微體公司名稱相似的台微醫（6767）今股價跳空漲停，疑似是與台微體名稱過於相似而導致。

根據台微體與Endo旗下子公司Endo Ventures Limited簽訂之合約條款，台微體將主要負責產品開發，Endo則負責美國地區取得產品的法規許可及商業化運作。

根據合約，台微體將先獲得3,000萬美元的簽約金。台微體的TLC599目前已完成三期臨床收案，預計今年第3季解盲，未來一旦獲得主管機關核可，Endo將獨家於美國製造、行銷、銷售和分銷該產品，台微體將可繼續獲得1.4億美元的開發里程碑金、5億美元的銷售里程碑金以及雙位數比例的銷售權利金。

台微體 新台幣 美國

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