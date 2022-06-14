台積電開盤507元、下跌9元 4天市值急縮9,594億
台積電ADR周一重挫3.53%，收在85.55美元，外資連三賣，今（14）日跳空以507元開低，下跌9元，股價再往下探低，統計從股東會以來，短短4個交易日，股價下跌37元，市值急縮9,594億元，盤中跌幅1.35%。
美股周一慘跌，道瓊工業指數收盤大跌876.05點，跌幅2.79%，至30,516.74點；標普500指數跌151.23點，跌幅3.88%，至3,749.63點；那斯達克指數重挫530.79點，跌幅4.68%，至10,809.23；費城半導體指數重挫5.6%，收2,673點。
台積電ADR 重挫，外資連續3個交易日賣超，早盤股價以507元開出，市值降至13.14兆元，早盤一度拉升至511元，下跌5元，盤中跌幅1.35%。
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