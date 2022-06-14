美股重挫拖累台股 科技股綠油油、台積電最低507元

美股四大指數重挫，台股今（14）日下跌逾百點，失守萬六關卡，台積電（2330）開在507元，最高到511元，聯發科（2454）開在870元，最高到878元，科技股一片綠油油。

道瓊工業指數重挫876.05點、跌幅2.79%，以30516.74點作收；標準普爾指數滑落151.23點、跌幅3.88%，收在3749.63點；科技股那斯達克指數大跌530.79點、跌幅4.68%，收10809.23點；費城半導體指數跌158.97點、跌幅5.61%，收2673.00點。

台股八千金方面，股王矽力-KY（6415）開在2,560元，其後買盤湧入，股價上揚，一度翻紅，最高到2,635元；股后信驊（5274）開在2,285元，最高到2,290元。

表現相較好的是今日召開股東會的AES-KY（6781），開盤雖小跌，隨後翻紅，最高到1,150元。