聽新聞
test
0:00 / 0:00
美股重挫拖累台股 科技股綠油油、台積電最低507元
美股四大指數重挫，台股今（14）日下跌逾百點，失守萬六關卡，台積電（2330）開在507元，最高到511元，聯發科（2454）開在870元，最高到878元，科技股一片綠油油。
道瓊工業指數重挫876.05點、跌幅2.79%，以30516.74點作收；標準普爾指數滑落151.23點、跌幅3.88%，收在3749.63點；科技股那斯達克指數大跌530.79點、跌幅4.68%，收10809.23點；費城半導體指數跌158.97點、跌幅5.61%，收2673.00點。
台股八千金方面，股王矽力-KY（6415）開在2,560元，其後買盤湧入，股價上揚，一度翻紅，最高到2,635元；股后信驊（5274）開在2,285元，最高到2,290元。
表現相較好的是今日召開股東會的AES-KY（6781），開盤雖小跌，隨後翻紅，最高到1,150元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言