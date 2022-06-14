美股再重挫 台股考驗政府基金護盤決心

台股在今（14）日凌晨收盤的美股再度重挫2.79%~5.61%下，儘管美股盤後電子盤交易已見初步緩和跡象，截至8點多為止，道瓊、那斯達克、標普電子盤均呈小幅紅盤走勢，但在日、韓等亞股仍下跌影響下，法人圈預期，早盤大盤將面臨沈重的萬六關卡壓力，期間也將考驗政府基金的護盤決心。

多家法人機構指出，雖俄烏戰事對資本市場影響逐漸鈍化，但油價接近新高，通膨壓力仍大，目前包括歐洲央行（ECB）暗示將於7月會議時提高存款利率1碼，9月將視通膨情況再提高1碼以上，而聯準會在16日可能再度做出升息2碼的決議，其中，市場最為擔心的情況就是經濟前景出現停滯性通膨的危機。

根據法人圈的彙總，美國停滯性通膨浮現，甫公布的消費者物價指數（CPI）年增率上升到8.6%，再創四十年新高；6月密大消費者信心初值由58.4降至50.2，低於市場預期，且創歷史新低，停滯性通膨越趨明顯；而今日美國要公布5月PPI，年增預期維持10.8%高檔，明日則將公布5月零售銷售月增率，預期由0.9%降至0.1%，17日將公布5月工業生產月增率，預期由1.1%降至0.4%；5月領先指標預期由-0.3%降至-0.4%。

此外，北京跟上海的新增確診人數又再度回升，也是後市一大隱憂。大型法人機構表示，美國5月CPI創四十年新高，美債殖利率上升，美股重挫，台股亦失守月線後，隨本周美國將公布5月PPI及5月的零售銷售數據，預期仍為負向，加上聯準會將在16日凌晨2點發布利率決策會議結論，將牽動全球資本市場後續走勢下，隨各期均線將逐步轉為空頭排列，加上今晨美股持續重挫，操作難度加高，宜謹慎。選股建議以跌深半導體、網通與HPC、汽車零組件、解封受惠股及高殖利率概念股為主。

另外，也有法人機構認為，台股電子、金融、傳產三大板塊同步摜破月線，電子與傳產指數日跌幅皆超過2%，而本周將有美國、台灣與日本央行將舉行例會，市場預期央行緊縮幅度可能超過預期，股市率先反應利空，加上疫情、戰爭與升息等利空仍在，在操作上可聚焦受衝擊較小的高殖利率股。此外，近期仍是股東會高峰期，留意大廠高層對下半年展望的看法。