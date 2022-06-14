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6/14【早晨財經速解讀】本週升三碼?標普入熊市 費半重跌5% 美股還要跌多深？開發金、中信金、玉山金股東人數不減反增 散戶接盤意願強？

聯合新聞網／ 游庭皓的財經皓角
財經作家游庭皓。圖／游庭皓提供
財經作家游庭皓。圖／游庭皓提供

美股四大指數周一（13日）重挫，道瓊指數大跌超過870點，標普500指數確認陷入空頭市場（熊市），那斯達克指數重挫超過4%，美國居高不下的通膨率持續引發全球市場震盪，加劇人們對預期中聯準會（Fed）積極升息，可能將經濟推向衰退的擔憂。

道瓊工業指數13日收盤大跌876.05點，跌幅2.79%，至30,516.74點；標普500指數跌151.23點，跌幅3.88%，至3,749.63點；那斯達克指數重挫530.80點，跌幅4.68%，至10,809.23；費城半導體指數重挫5.6%，報2,673.00點。

聯準會將於15日公布最新利率決策，原先市場預期升息2碼，但隨著上周通膨率數據高於預期，市場推測升息3碼的機率升高。

台股昨（13）日開低走低，收在16,070.98點，重挫389.14點，三大法人合計賣超504.24億元，外資再上演大逃殺戲碼，單日賣超480.34億元。統計外資賣超前十大個股依序是聯電、台積電、新光金（2888）、中信金（2891）、元大金（2885）、群創（3481）、玉山金（2884）、國泰永續高股息、開發金（2883）、台泥（1101）等；晶圓代工雙雄全進榜，金融股則占5檔。

上市櫃金融股超級股東會在本周五（17日）登場，共有11家金控、五家銀行、二家人壽、一家票券，合計19家公司舉行股東常會，隨著升息、新冠疫情等國內外因素干擾，如何打好逆風球、維持穩健獲利動能，料將成為小股東詢問焦點。

游庭皓的《早晨財經速解讀》針對財經時事做最新解讀，周一至周五開盤前半小時(8時30分)準時直播，議題從總體經濟、產業動態到投資哲學，信息量飽滿，為你顛覆直覺，清理投資誤區，用更寬廣的角度帶你一窺投資的奧秘。

免責聲明：《游庭皓的財經皓角》頻道為學習型頻道，僅用於教育與娛樂目的，無任何證券之買賣建議。任何形式的投資皆涉及風險，投資者需進行自己的研究，持盈保泰。

游庭皓 標普 聯準會 升息 開發金 中信金 玉山金

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