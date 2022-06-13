外資今賣超480億元 聯電、台積電共遭賣超51,120張

台股今（13）日開低走低，收在16,070.98點，重挫389.14點，三大法人合計賣超504.24億元，外資再上演大逃殺戲碼，單日賣超480.34億元，統計外資賣超前十大個股中，晶圓代工聯電（2303）、台積電（2330）分居外資賣超冠亞軍，合計遭外資賣超51,120張，另外，金融股也是外資提款大戶。

台股早盤以16,295.07點開低，大盤指數在權值股重挫下跌勢加重，盤中一度下滑至16,055.89點，大跌404.23點，終場收在16,070.98點，跌幅2.36%，月線失守，但守住萬六關卡。

三大法人買賣超部分，僅投信小買超，外資及自營商則是賣超，合計三大法人賣超504.24億元，包括外資賣超480.34億元，投信買超6.25億元，自營商賣超（合計）30.15億元。

統計外資賣超前十大個股依序是聯電、台積電、新光金（2888）、中信金（2891）、元大金（2885）、群創（3481）、玉山金（2884）、國泰永續高股息、開發金（2883）、台泥（1101）等；晶圓代工雙雄全進榜，金融股則占5檔。

外資賣超聯電27,886張，高居外資賣超個股冠軍，外資賣超第二名則是台積電，單日賣超23,234張，外資賣超第三名為新光金，遭外資賣超22,864張。