快訊

太慘！「紫外線燈」殺菌3小時 Andy老爹雙腿燙傷、眼睜不開

桃園大潭電廠7號機鷹架大面積倒塌 6工人受傷3送醫

瑞典田鼠體內發現新冠狀病毒 與COVID-19同家族

鼓勵股東使用電子投票 集保結算所靈活推動多管齊下

經濟日報／ 記者張瀞文／即時報導

「叮咚，秀才不出門，也能參加股東會……」，全家超商店裡播出提醒股東進行電子投票的廣告，提醒著每天數以萬計進出超商，同時也具有股東身分的人潮，可以使用電子投票的便利方式參與股東會。

國內每日確診人數持續處於高峰，隨著股東會即將進入6月中下旬旺季，金管會多次召開記者會並發布新聞稿，鼓勵股東多使用電子投票行使表決權。辦理電子投票平台事務的集保結算所也再次呼籲，股東使用電子投票行使股東會議案表決權，可不受時間、空間限制，是最方便的參與股東會管道，在此疫情嚴峻當下，更是有效落實防疫的行使表決權方式。

集保結算所配合金管會推動公司治理政策，自2009年開始建置電子投票平台，提供上市(櫃)、興櫃公司股東會使用，也肩負著推廣股東使用的任務，除了製作影片、發布文宣、新聞稿外，近年來更大量採用了數位化、生活化的方式進行推動，例如增加網路廣告，更貼近年輕世代接觸媒介。另外，集保今年更在貼近國人日常生活的超商，推出聲音廣告，提醒大量投資人在消費同時，想到還有電子投票要投，更擴大推動的效果。

集保結算所股務部經理黃蓁蓁表示，6月中下旬股東會旺季已進入最密集階段，為落實股東行動主義及因應防疫需求，集保結算所仍將持續遵循金管會指導，加強宣導股東使用電子投票方式參與股東會，並使用數位化及生活化的方式進行推動。

黃蓁蓁指出，至2021年，上市(櫃)、興櫃公司整體股東會電子投票占出席股數比率已達62.7%，顯見電子投票已成為股東參與股東會最重要的管道，股東可以透過電腦、手機等設備輕鬆參與電子投票。

股東會 投票 集保結算所 金管會 疫情

延伸閱讀

北市防疫保單申訴案高達118件 富邦占半數以上

防疫保單…百萬張待核保

又抓到！2炒房團24投資客向銀行融資炒房 金管會要約談

防疫險可重複投保又增一家 兆豐產核保條件再鬆綁

相關新聞

外資今賣超480億元 聯電、台積電共遭賣超51,120張

台股今（13）日開低走低，收在16,070.98點，重挫389.14點，三大法人合計賣超504.24億元，外資再上演大逃...

股匯雙殺！台股重挫389.14點 外資仍鍾愛「這十檔」

台股今（13）日股匯雙殺，新台幣匯率收在29.742元，重貶1.58角，台股重挫389.14點，收在16,070.98點...

國內外解封效應 投信：台股下半年看好四大領域

中國大陸封城政策解除後，台股觸底反彈，但因公布的美國5月通膨數據不如預期，拖累台股回跌，今天更重挫389點。但統一投信表...

台股下跌389.14點 三大法人賣超504.24億元

美國5月CPI年增幅高達8.6%，高於4月的8.3%，出乎經濟專家所料，2年期債券殖利率由2.815%漲到3.047%，...

台股暴跌 這檔集團股因5月營收強 跳空鎖死大漲

中鋼集團旗下靶材廠鑫科材料5月營收3.97億元，年增63%，月增86%，今日開盤即跳空大漲至漲停，儘管盤中兩度打開，截至...

台股恐爆多殺多？法人曝觀察關鍵點

台股今(13)日開低走低，一度下探至16,005.89點，重挫404.23點，市場擔憂Fed升息幅度將牽動美股的表現，若...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。