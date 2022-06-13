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台股下跌389.14點 三大法人賣超504.24億元

經濟日報／ 記者馬琬淳／即時報導
台股。聯合報系資料庫
台股。聯合報系資料庫

美國5月CPI年增幅高達8.6%，高於4月的8.3%，出乎經濟專家所料，2年期債券殖利率由2.815%漲到3.047%，美股四大指數重挫，拖累台股今（13）日開低震盪，終場收在16,070.98點，下跌389.14點，成交量2,292.58億元；三大法人賣超504.24億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超480.34億元，投信買超6.25億元，自營商賣超（合計）30.15億元，其中自營商（自行買賣）賣超0.33億元，自營商（避險）賣超29.82億元。

今台股大跌，台積電（2330）收516元，跌幅2.64%，聯發科（2454）重挫逾4%，跌破900元，收887元，電視面板傳出三星大砍單，面板雙虎下跌2~3%。貨櫃三雄也大跌，長榮（2603）下跌超過6%，陽明（2609）、萬海（2615）跌幅逾4%。盤面上汽車AM（售後維修市場）類股表現強勢，倉佑（1568）、耿鼎（1524）、萬在（4543）衝上漲停板，另靶材廠鑫科材料（3663）5月營收3.97億元，年增63%，月增86%，股價收漲停33元，大盤收在16,070.98點，跌幅2.36%。

台股 三大法人 外資 美股

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