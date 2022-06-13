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大盤跌逾400點 法人：短線留意觀光、生技、車電股

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

台股今(13)日開低走低，盤中賣單持續釋出，午盤過後，大盤指數下挫超過400點。第一金投顧說，短線留意觀光、生技、車電等中小型股為主，今年美股台股波動加劇，加上升息循環啟動，應留意勿過度追高，宜居高思危，分散布局。⻑線可聚焦2022年持續成⻑產業趨勢，以及季報營收等基本面選股，持續留意展望亮眼或營收創高的投資機會。

第一金投顧說，美股、台股同步震盪之下，選股可挑選產業前景佳、營收展望優、高殖利率、低本益比等族群類股逢低布局，並嚴控持股水位與風險。

大盤指數今日在10點過後，一度逼近到16,060.04點，但多頭買盤力守，指數向上小幅彈升，但權值股賣壓不輕，壓低大盤指數，12點過後左右，大盤指數跌至16,055.89點，再創盤中低點。

第一金投顧說，上周五受到美股大跌影響而重挫，加上美國公告的5月CPI較去年同月大增 8.6%，高於市場預期的 8.3%，導致美股上周五再度全面重挫，今日台股將跟進反應此利空訊息。

台股短期反彈恐將告一段落，觀察指數能否守住月線，操作上，保守看待，持續觀察通膨升息、地緣政治、兩岸疫情影響，也需留意消費性電子終端需求轉弱，以及升息循環下對高成⻑電子股本益比評價下修的風險，指數有下行風險，還未看到整體復甦態勢出現。

台股 美股 第一金

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