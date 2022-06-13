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股市大跌 投資人勇於買進五檔零股
台股賣壓今(13)日往大盤指數萬六點逼近，盤中新台幣匯率重貶，透露外資法人賣壓不輕，散戶投資人還敢買嗎？接近午盤時，盤中零股交易量前四檔往百萬股邁進，投資人青睞大盤權值及高股息股，台積電（2330）居冠，午盤之前的零股交易量已超過200萬股。
今日盤中零股交易量前五大依交易量為：台積電、元大台灣50ETF、國泰永續高股息ETF、元大高股息ETF及富邦台50ETF；其中，台積電已突破200萬股之外，元大台灣50也超過百萬股，國泰永續高股息及元大高股息在今天零股交易也有機會超過百萬股。
法人說，投資人預期跌深後，應該會有反彈，加上看準公股護盤會以台積電為首，加以台積電的基本面也最被看好，所以，勇於買進台積電；元大台灣50及富邦台50ETF也具備拉抬大盤數功能，所以，也獲得不小買盤。至於兩檔高股息ETF向來是存股族主要標的，近期以來，一直排名前茅。
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