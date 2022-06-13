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台股開盤重挫近400點 權值股領跌 法人：今日萬六有守

經濟日報／ 記者黃婉軒／即時報導
台股今日開低走低，今早受權值股領跌影響，重跌將近400點，上演萬六保衛戰，盤中僅零星個股表現突出。圖／聯合報系資料照片
台股今日開低走低，今早受權值股領跌影響，重跌將近400點，上演萬六保衛戰，盤中僅零星個股表現突出。圖／聯合報系資料照片

受到美國5月消費者物價指數（CPI）數據又創40年來新高，股市再次陷入恐慌，美股四大指數上周收盤重挫，今（13）日亞股也普遍無力，唯中國股市仍逆勢走揚。台股今日開低走低，今早受權值股領跌影響，重跌將近400點，上演萬六保衛戰，盤中僅零星個股表現突出。

觀察盤面權值股表現，台積電（2330）今日失守520元大關，盤中最低點達516元，跌幅達2.4%；鴻海則開低走低，盤中再跌2.5元，達低點111.5元，跌幅2.1%；聯發科失守900元大關，盤中最多下跌34元，達896元，跌幅3.6%。

觀察盤面成交量大且強勢上攻的個股，耿鼎，倉佑亮燈漲停，振樺電摸到漲停板後回落，盤中漲幅維持在8.2%，其餘還有虹堡，堤維西分別維持5.1%，5.5%的漲幅。此外，今日長榮航盤中成交量衝高至7萬張，量增價漲，盤中漲幅在0.3%。

櫃買市場方面，德英，萬在等股亮燈漲停，晶呈科技，富野，海灣，光菱，美而快，杏昌皆觸及漲停板後回落，盤中漲幅皆在5%之上。進泰電子，常珵，明基醫漲幅也在3%之上。

群益投顧研究部副總裁曾炎裕預期，美國聯準會本周可能升兩碼，台股部分，跟指數、外資相關的個股表現比較弱，預期接下來大盤跌破15,616點才會反彈，今日則預期破萬六後會拉起，終場有望收萬六之上，明後天則可能貫破萬六。

漲停 美國聯準會

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