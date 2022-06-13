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台股重挫盤面慘綠一片 這2檔逆勢漲停帶領族群上漲

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股。本報系資料照
台股。本報系資料照

台股今（13）日開低走低，一度下探至16,060.04點，重挫400.08點，盤面上一片慘綠，但是仍有逆勢上漲的族群，耿鼎（1524）、倉佑（1568）盤中亮燈漲停鎖死，帶領多檔汽車零組件股盤中大漲，尤其是AM股漲勢亮眼；汽車股中包括大億（1521）、堤維西（1522）漲幅逾半根停板，帝寶（6605）漲勢也強。

耿鼎今年第1季EPS 0.35元，比去年同期的0.13元成長近兩倍，獲利大幅好轉，隨著運價與艙位問題緩解，加上新台幣兌美元匯率好轉，可望進一步推升汽車零組件AM業者的獲利表現。

耿鼎主要以汽車AM（售後維修市場）鈑金件為主，5月4日以來股價一路走高，今日為結束處置的第一個交易日，早盤以20.7元開低後走高翻紅，一路衝上漲停23.45元，盤中雖有打開但再度鎖上漲停，市價及漲停買單超過1.2萬張。

耿鼎大漲，帶動AM股的漲勢，堤維西開低走高，一度衝達32.85元，盤中漲幅逾6%，帝寶同樣是開低走高，一度拉升至75.5元，盤中漲幅逾4%；另外，吉茂（1587）盤中漲幅逾3%，昭輝（1339）、東陽（1319）也都是上漲表現。

倉佑5月營收1.74億元，月增33.98%，年增44.43%，累計前5月營收8.03億元，年增7.62%，今日以27.55元開低後翻紅，直拉上漲停30.45元鎖死，漲停及市價買單逾6,400張；汽車零組件今日表現逆勢上漲的強勢股還有大億，早盤以38.55元開低，股價翻紅拉升至42.45元，盤中漲幅逾7%。

漲停 汽車零組件

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