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台股今回測萬六 法人建議中線操作仍宜謹慎
台股在美國消費者物價指數（CPI）再創1981年來新高，美股上周五（10日）重挫後，隨今日電子盤持續下跌、亞股全數盡墨下，開盤失守月線後，持續向下測試萬六大關支撐；市場專家建議，由於美債殖利率升，目前需靜待16日聯準會的利率決策會（FOMC）後聲明，短中線操作暫宜謹慎。
大型法人機構分析，觀察此次美國勞工部公布的CPI數據，因食品價格上漲與創紀錄的汽油價格推動，5月年增達8.6%，高於市場預期的8.3%，粉碎通膨已在上月觸頂的希望；剔除能源與食品價格的核心CPI年增率也達6%，雖然較前值6.2%下滑，但仍高於預期5.9%。
同時，觀察甫公布的6月密大消費者信心指數，也跌至歷史新低，消費者對通膨前景感到擔憂下，Fed幾乎已經確定在接下來6、7月兩次的會議上將分別升息2碼。但CME的FedWatch，Fed在7月升息3碼的機率接近50%，顯示全球整體市場仍在動盪格局中。
令許多操盤人不安的焦點，在於全球最大的商品交易商之一的Trafigura執行長，已提出警告，由於俄烏戰爭讓能源市場波動性劇烈上升，全球經濟也將動盪，並以「拋物線狀態」描述石油價格動蕩，可能會相當大幅地飆升，說法與摩根大通執行長預警「經濟颶風」來襲類似。
因此，分析師建議，儘管短線指數在跌深後，將出現反彈契機，不過，隨通膨爆表、顯示波段15,616低點以來的反彈架構已遭破壞下，中線操作仍需觀察16日聯準會在FOMC會後對通膨、貨幣政策，經濟前景等看法，短期不宜介入外資著墨較多的外資概念股。
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