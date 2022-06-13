外資賣超、ADR重挫 台積電518元開盤、市值急縮3,111億

台積電5月營收交出好成績，再創單月歷史新高，但是外資仍是連二賣，上周五美股重挫，台積電ADR收跌2.4%，呈現折價，台股今（13）日開低走低，盤中重挫逾300點，台積電以518元開出，下跌12元，市值急縮3.111.64億元，降至13.43兆元，盤中一度下滑至516元。

美股上周五重挫，道瓊工業指數指數下跌880點、跌幅2.73%，那斯達克指數下跌3.52%，標準500指數下跌2.91%，費半指數下跌3.6%；台股今日以16,295.07點開出，下跌165.05點，指數開低走低，一度下滑至16,069.59點。

台積電5月營收1,857.05億元，月增7.6%，年增65.3%，連續兩個月改寫單月歷史新高，累計前五月營收8,493.43億元，年增44.9%；法人預期，台積電第2季可望超越財測目標，連七季營收創新高。

台積電今日早盤開低，一度下探至516元，盤中跌幅逾2%，台積電重挫，進一步加重台股大盤跌勢，盤中大跌逾300點，回測16,000點關卡。