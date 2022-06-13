台股區間震盪 法人：生技股有看頭

市場擔憂通膨拖累經濟表現的影響，富蘭克林華美投信表示，目前台股仍看季線與月線之間震盪整理，投資方向仍以電子、傳產與ESG環保節能減碳為主，然近期生技類股有表現機會，投信法人已開始陸續加碼。

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄表示，大盤近期仍以區間震盪整理為主，指數將於月線與季線之間來回震盪打底，預估後續有較佳的產業消息或是經濟數據表現亮眼後，才有機會突破整理格局。

周書玄表示，目前對於台股的投資信心仍在，但短線因美國市場修正，加上科技股漲多回檔，也使台灣科技股進入修正，不過，由於台灣科技成長股先前已經有領跌過一段，這一波可能修正空間也有限，近期生技類股因有產業相關利多出現，法人已陸續擇優布局中。

然而，目前市場擔憂的仍然是CPI數字太高，隱含經濟表現受通貨膨脹拖累；周書玄表示，這一段時間若有較佳的消息公布，台股才有機會止跌反彈，而目前投資策略仍以科技：高速運算、車用半導體、物聯網，傳產:航運、觀光、生技股等與環保節能等為主，擇優布局。

然而，富蘭克林華美投信分析，目前指數向上空間不大，但仍以個股表現為主，慎選投資標的，仍有機會可以勝出，但一般投資人可能較無法選股、選擇進出場時間點，因此，投資人不妨將資金交給專業團隊操作，或選擇台股基金逢低加碼、定期定額長線投資。