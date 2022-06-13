台股處在利空測底 靜待底部浮現格局

針對近期盤勢，安聯投信台股團隊表示，由於美股近期仍處於較大震盪格局，加上通膨數據及聯準會政策步調仍是牽動市場的關鍵因子，且基本面雜音仍多，因此就盤面上，大致還是處在利多不漲、利空測底，靜待底部浮現的格局。

安聯投信台股團隊表示，美股再度出現較大波動，主要是美國白宮日前預計通膨數字將會上升，為通膨數據打預防針。受通膨可能高於預期影響，美國10年期公債殖利率回升至3%以上。市場擔心通膨上升會影響將登場的美國聯準會會議結論。

在國際情勢上，安聯投信台股團隊表示，現階段，放眼國際變數，包括：通膨狀況、聯準會升息進程、俄烏衝突、中國大陸解封後續狀況、消費者需求及投資者心態等，仍在反覆干擾基本面、資金面與信心面。

回到基本面，就產業狀況而言，安聯投信台股團隊表示，由於市場正要反應第三季得面臨庫存調整壓力。面對市場對於科技產業前景，目前來看軟著陸機率仍較高；而基本面最嚴峻的下修時點可能還沒到，但市場最大波動似乎有望逐漸告一段落。

安聯投信台股團隊表示，另一方面，受到信心面及資金面影響，包括：部份表現最好的產業，近期也都被外資券商降評，引發籌碼面鬆動帶來的下跌； 這也反映出科技產業大框架仍處於修正階段，至於庫存要調整多久、也還要在邊走邊看。

展望後市，安聯投信台股團隊表示，在交投降溫，以及美股仍處於震盪的格局下，預估台股短線仍將持續震盪整理、反覆打底，建議投資人謹慎為宜。策略上，以中性偏保守、審慎檢視、勿躁進，選股不選市，聚焦基本面、仍是較佳應對方式。