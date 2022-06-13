6/13【早晨財經速解讀】國泰金富邦金5月產險營收全虧損 美5月CPI年增8.6%費半重跌3.6%
金控5月逆風吹拂，在防疫保單之亂及台幣升值、市場波動下，獲利多方承壓，單月獲利持續下滑，富邦、國泰、兆豐三大金控旗下產險5月均虧損。
富邦金5月稅後純益42.4億元、年減61.0%，前五月稅後純益652.2億元、年減12.8%。富邦產險因5月防疫險賠款金額13.4億元、3.6萬件，以致5月稅後淨損10.2億元，罕見單月虧損，前五月稅後純益22.2億元、年減33.7%。
國泰金5月稅後純益23.2億元、年減67.9%，前五月稅後純益462.7億元、年減41.1%。國泰世紀產險今年前五月防疫險已賠付理賠金額4.4億元，主要集中在5月，以致5月稅後淨損12.5億元、年減1,488.9%，同樣是罕見虧損，前五月稅後淨損4.1億元、年減148.8%。
美國5月整體消費者物價指數（CPI）意外比去同期勁升8.6%，衝上40年來新高，在Fed可能加速升息因應，導致經濟陷入衰退的恐慌心理下，道瓊上周五重挫880點，標普500和那斯達克綜合指數則分別大跌2.9%和3.5%，美國公債也遭拋售，2年期債券殖利率由2.815%漲到3.047%，是逾十年來最高水準。費城半導體指數和台積電ADR也無法倖免，上周五各跌3.6%和2.4%。
知名經濟學家伊爾艾朗（Mohamed El-Erian）上美國哥倫比亞廣播電台（CBS）時事談話節目時擔憂通膨情況還會惡化，「照這個速度，可能達到9%。」
游庭皓的《早晨財經速解讀》針對財經時事做最新解讀，周一至周五開盤前半小時(8時30分)準時直播，議題從總體經濟、產業動態到投資哲學，信息量飽滿，為你顛覆直覺，清理投資誤區，用更寬廣的角度帶你一窺投資的奧秘。
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