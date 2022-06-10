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外資賣超185億 航空、晶圓代工、金融股難逃賣壓

經濟日報／ 記者楊伶雯／即時報導
台股。聯合報系資料庫
台股。聯合報系資料庫

台股今（10）日開低震盪，以16,460.12點作收，下跌161.22點，統計三大法人賣超前十大個股中，航空雙雄、晶圓代工雙雄、金融股、面板股及貨櫃股都入列，賣超最高個股長榮航（2618），遭為外資賣超35,771張。

台股早盤以16,581.81點開低，一度下探至16,403.33點，重挫218.01點，台積電（2330）、鴻海（2317）收黑，聯發科（2454）開低走高翻紅作收，指數跌勢縮小，終場下跌161.22點，跌幅0.97%，三大法人合計賣超183.34億元，外資賣超185.53億元，投信賣超9.53億元，自營商買超（合計）11.72億元，僅自營商買超。

統計外資賣超前十大個股依序是長榮航、群創（3481）、台積電、華航（2610）、開發金（2883）、新光金（2888）、聯電（2303）、鴻海、國泰永續高股息、長榮等；外資賣超長榮航35,771張，居外資賣超個股冠軍，外資賣超第二名為群創，單日賣超19,302張。

台積電遭外資賣超14,523張，居外資賣超第三大個股，連二賣，投信賣超25張，自營商買超257張，合計三大法人賣超14,291張；台積電5月營收再創歷史新高，股價則是收在530元，下跌11元，跌幅2.03%。

聯電也遭外資賣超8,448張，連二賣，投信賣超178張，自營商賣超1,327張，合計三大法人賣超9,953張，股價收在51.2元，下跌0.6元，跌幅 1.15%。

長榮航高居外資賣超冠軍，投信、自營商也是賣超；華航同樣是外資賣超標的，遭外資賣超9,747張，終止連三買，投信、自營商也是賣超。

外資 長榮航 台股

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