全民ETF投資理財時代來臨 0050、0056規模再創新高

6月台股盤整，但投資人看好台股回升轉機，積極逢低搶進0050、0056兩大指標性ETF，等待反攻號角，買盤帶動兩檔國民ETF規模均寫新高，更是少數規模成長雙位數以上的台股ETF，並推升元大投信資產管理規模8日達8,712億歷史新猷，顯示市場對於元大投信品牌及國民ETF的高度認同。

根據各投信公布之ETF申購買回清單，截至6月8日，32檔台股ETF共有五檔規模單月呈現正成長，其中0050、0056獲逢低買盤高度青睞，規模分別增加141億與14億，分居6月以來規模增加冠亞軍。

元大投信表示，0050是國內第一檔ETF，而0056是第一檔高股息ETF，兩檔成立時間分別達19年與14年，長期反映台股市值成長潛力及高殖利率優勢。ETF相對於單一個股，除了分散風險外，定期更換成分股的設計，也很符合投資人的需求，帶動台灣投資人從個股走向ETF、單筆投資走向多筆定期定額。今年台股波段修正一度達2千點，就有不少投資人看好台股反彈契機，積極加碼0050；也有資金是趁0056股價修正、成分股平均殖利率相對提升之際，積極買進0056，兩檔國民ETF目前規模分別達2,429億、1,276億，均創新高。

元大投信指出，0050是國內成立最久、規模最大的ETF，不少投資人之所以將其作為存股起手式，就是看中其選股邏輯簡單，又能掌握台股成長核心動能。

0050篩選台股上市市值前50大個股，與台股大盤走勢呈高度連動，想透過ETF參與台股龍頭企業市值成長的投資人或是機構法人，0050無疑為最佳標的。而小資族定期定額存股，也將0050作為首選，自證交所於2020年10月公布定期定額數據以來，0050始終蟬聯全台股定期定額戶數第一，目前已達15.4萬戶，甚至比定期定額前六名個股台積電（2330）、兆豐金（2886）、玉山金（2884）、合庫金（5880）、第一金（2892）、中華電（2412）相加還多。

至於ETF中受益人數最多的0056，是自上市市值150大個股中，篩選預估未來一年現金殖利率最高之30檔標的，此選股邏輯歷經多次利空考驗，無論歐債危機、陸股融斷、美中貿易戰、全球疫情等挑戰，0056均忠實提供投資人台灣企業股利成果，至今已連續11年配息且填息，平均每年配息率5.3%，平均填息天數75天，良好紀錄吸引投資人長期持有。

元大投信建議，投資人可根據自己的投資屬性及需求，選擇0050、0056進行定期定額長期投資，簡單且直接參與台股市值成長與高現金殖利率的投資機會，並依股價修正狀況分批加碼。隨著年齡增長、可投資金額變多，也可加大投資力度，並適時進行配置調整，例如逐步增加0056比重來增加股息收益來源。

而ETF是透過券商下單，因此投資人可以留意各大券商推出的優惠活動，例如龍頭券商元大證券現在就推出0050、0056等熱門ETF的定期定額優惠，除了每筆手續費只要1元，成功扣款3次還送200元台股電子交易手續費優惠，如果是新開戶的並成功扣款3次，再送500元手續費抵用金。相關優惠活動以券商網站公告為準。