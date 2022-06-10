證券業首支零碳APP 元大投資先生通過國際碳中和驗證

元大證券為響應聯合國2050年達成淨零碳排目標及集團永續發展政策，將ESG(環境、社會及公司治理)永續經營理念融入營運策略。元大證券投資先生APP繼2022年3月成為首家以行動應用程式通過英國標準協會ISO14067產品碳足跡驗證的證券公司後，積極研擬碳減量作法及推動碳中和計畫，更於2022年6月接續通過英國標準協會PAS2060碳中和驗證，正式宣告達成碳中和，成為證券業首支零碳APP。

元大證券依循ISO14067產品碳足跡標準，盤查出每位使用者操作投資先生APP每小時大約排放35公克的二氧化碳，並進一步推動碳中和計畫，從國際黃金標準市場(Gold Standard)中，選定具聯合國永續發展目標(SDGs)之印度再生能源專案碳權，進行碳抵換(carbon offset)達到碳中和，藉由碳抵換轉而增加當地居民工作機會以促進經濟成長。此永續理念落實在企業帶動客戶使用零碳APP，鼓勵客戶重視ESG議題，共同實踐社會關懷及環境永續發展。

投資先生APP集結選股、看盤、下單三大功能於一身，為業界首創的人機協作一站式理財機器人，並透過創新技術提供投資人量身打造的最佳投資組合，截至2022年5月底下載數近350萬次，深受投資大眾的喜愛。近年來ESG成為投資市場顯學，為響應聯合國責任投資原則(PRI)及集團永續金融準則，元大證券投資先生APP也提供上市櫃公司治理評鑑前20%及台灣ESG成分股等永續發展的選股指標，作為客戶投資決策參考。

全球暖化與氣候變遷帶來的嚴峻挑戰及風險，企業思考營運發展方向如何更好地結合低碳趨勢，已為不分國界的全球性議題。元大證券為響應主管機關「綠色金融行動方案2.0」及溫室氣體減量政策，積極推動各項節能減碳作為，持續發展具永續精神的商品與綠色金融服務流程，以降低營運過程中對環境產生的衝擊，選擇投資標的時亦考慮投資對象在環境及社會績效上的作為，強化金融服務機構在全球低碳轉型所扮演的重要角色，帶動客戶邁向低碳綠色生活。