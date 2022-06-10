除權息大秀登場 這幾檔火速填息

台股上市櫃公司股東會陸續召開，除權息旺季也登場，今（10）日有台驊投控（2636）等5家公司除息，可惜的是都陷入貼息窘境，統計今年來已除息的公司已有160家，其中表現特別強，已完成填息的僅18家，創意（3443）、宇智（6470）等則是火速填息，表現最搶眼。

統計至目前，已公告除息日的公司有432家，已除息家數160家，其中，完全填息家數有18家，包括7家電子股，11家傳產股，包括宇智、創意、富鼎（8261）、聯德控股（4912）、科定（6655）、大學光（3218）、華孚（6235）、耿鼎（1524）、統領（2910）、環泰（4207）、百容（2483）、上品、鋼聯（6581）、威健生技（6661）、榮剛（5009）、安心（1259）、鈺齊-KY（9802）、宜特（3289）等。

6月來除權息表現亮眼的個股包括宇智及創意；宇智在6月9日除息，每股配發現金股利2.69元，除息日一開盤秒填息，昨日收在70.9元，今日開低走高，早盤以70.5元開出，一度拉升至76元，盤中漲幅0.98%。

創意在6月2日除息，每股配發7元現金股利，除息日也是強勢表現，開盤2分鐘就完成填息，創意對今年營運展望樂觀，首季每股純益4.07元，第2季可望持續成長，預估營收年增雙位數，法人圈則是上看年增30%以上，看好在營運動能顯著下，可望呈現營收季季高的表現。

台驊投控5月合併營收29.52億元，年增11%，月增10.05%，累計前五月合併營收157.85億元，年增48.7%；台驊投控今日除息，每股配發現金股利13元，除息參考價120元，早盤以119.5元開出，股價一度下滑至116元，陷入貼息窘境。

航運股還有一檔已除息的公司，慧洋-KY（2637）每股配發5.5元現金股利，6月8日除息，股價也陷入貼息，除息以來股價走跌，今日開低，盤中跌幅3%。