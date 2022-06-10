台股早盤續挫逾200點跌破16,500 台積電開盤跌11元

美股下挫及投資人觀望美國在今晚公布的通膨報告，台股今(10)日開盤下跌39.53點，開盤指數16,581.81點；因投資人觀望而缺承接買盤，大盤指數持續走低，下跌超過200點，跌破16,500點；台積電開盤下跌11元，開盤價530元。

周四(9日)美股四大指數收盤：道瓊指數下跌638.11點、跌幅1.94%，那斯達克指數下跌2.75%，標準500指數下跌2.38%，費半指數下跌2.69%。

第一金投顧表示， 原油庫存緊繃，加以上海重啟封控，令汽油期貨價格周四再創歷史新高，市場進而關注周五通膨報告，由於擔心通膨居高不下，恐強化聯準會大幅升息的理由，使得美元勁揚至三周高點，美債殖利率也保持在 3% 以上高水位，科技股與成長股承壓，四大指數尾盤加速拋售，道瓊大跌逾 600 點，台積電 ADR下跌 2.8%。

統一期貨說，加權指數周四下跌49.17點至16,621.34點，跌幅0.29%。電器電纜、光電與貿易百貨類股相對強勢，電子通路、航運與金融保險較為弱勢。外資周四期貨淨多單減少1,683口至7,904口，十大交易人與特定法人合計賣出5,391口。週選支撐與壓力區落在16,000至17,000之間，P/C Ratio降至1.05，整體籌碼中性看待。

三大法人周四集中市場合計賣超87.6億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超94.8億元，投信賣超1.5億元，自營商（自行買賣）買超1.4億元，自營商（避險）買超7.3億元。

群益投顧說，6月以來，集中市場指數陷短期均線(3日)來回波動格局，盤面持續缺乏領漲的大族群帶動，4/25向下跳空缺口上下繼續受阻整理機率偏高。

今年以來，逆勢強漲的業績中小股，乃至進其飆漲的二線觀光股，漸顯賣壓轉沉,輪流陷入回檔整理的輪漲輪跌走勢。現階段操作難度偏高，短線選股可從相對具指數波動風險規避的高價股切入，搭配基期補漲、業績(轉佳)、評價相對優勢等做觀察，擇強守技術面應對。