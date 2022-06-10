6/10【早晨財經速解讀】00878買盤效應成分股變投信大買超 通膨拉警報今晚將失控？

受到存股族關注的國泰永續高股息ETF（00878）目前已是國內規模最大的ESG主題ETF，同時於今年5月16日躍居台灣發行流通量最大、國內首檔發行量超過400萬張的原型ETF。國泰永續高股息ETF在6月進行半年度調整，成分股新增華新（1605）、上海商銀（5876）、元太（8069）、可成（2474）、大聯大（3702）等五檔，並刪除友達（2409）、鴻準（2354）、統一超（2912）、世界（5347）等四檔個股。

台股原型ETF發行流通量排行榜。

美國股市周四大跌，連二日收黑，道瓊工業指數下跌638.11點，跌幅1.9%；標普500指數跌97.95點，跌幅2.4%；那斯達克綜合指數大跌332.05點，跌幅2.8%，三大指數均創下5月中以來的最大跌幅。今年迄今下跌15.7%的標普500指數，11大類股全面收低，以通訊服務股和科技股跌幅最大，而那斯達克綜合指數今年更累計下跌約25%。

台股昨天由台積電下壓7元領跌，與航運股受運價下修影響，一度跌破5日線，隨後在鴻海、大立光、欣興、南電等挾蘋果新機題材護身逐步拉升，尾盤則在台積電跌幅縮小下，終場加權指數下跌49點收16,621點，站回5日線，但成交量僅1972億元，為今年第四次量能不及2,000億元，並成為今年來第四低量，資金買小不買大，顯示投資人謹慎態度。