盟立股東會通過2.2元現金股利
盟立董事長孫弘表示，受惠於半導體相關、LCD面板、新物流及EMS廠四大類產業加碼投資，盟立在手訂單維持高檔。僅管大環境有戰爭帶來通膨、糧食等危機，但未造成客戶大砍投資情況。因應全球節能減碳趨勢，盟立2022年的營運將以「智能可耐」策略，開發「節能、可靠、耐久」的自動化系統與設備。
盟立9日舉行股東常會，通過各項議案、並完成董事改選作業。盟立去年稅後純益5.28億元，年增2.8%；EPS為2.7元。股東會承認2.2元現金股利配息案。
盟立今年首季財報，稅後純益1.67億元，季大增55.4%，年增18.9%；平均每股稅後純益0.85元，雙雙改寫近11季單季新高紀錄。尚未公告5月營收的盟立，累計今年前四個月合收34.11億元，年增11.7%。今天股價微跌0.1元，收40.4元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言