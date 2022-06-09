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3個月內2度染疫「第二次更想死」 她哀號：無敵星星騙人的

盟立股東會通過2.2元現金股利

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
盟立9日股東會通過盈餘分配案及改選董事。記者李珣瑛／攝影
盟立9日股東會通過盈餘分配案及改選董事。記者李珣瑛／攝影

盟立董事長孫弘表示，受惠於半導體相關、LCD面板、新物流及EMS廠四大類產業加碼投資，盟立在手訂單維持高檔。僅管大環境有戰爭帶來通膨、糧食等危機，但未造成客戶大砍投資情況。因應全球節能減碳趨勢，盟立2022年的營運將以「智能可耐」策略，開發「節能、可靠、耐久」的自動化系統與設備。

盟立9日舉行股東常會，通過各項議案、並完成董事改選作業。盟立去年稅後純益5.28億元，年增2.8%；EPS為2.7元。股東會承認2.2元現金股利配息案。

盟立今年首季財報，稅後純益1.67億元，季大增55.4%，年增18.9%；平均每股稅後純益0.85元，雙雙改寫近11季單季新高紀錄。尚未公告5月營收的盟立，累計今年前四個月合收34.11億元，年增11.7%。今天股價微跌0.1元，收40.4元。

盟立 股東會

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