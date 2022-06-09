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外資今賣超100.04億 貨櫃三雄慘遭倒貨41,474張

經濟日報／ 記者楊伶雯／即時報導
陽明海運。圖／陽明海運提供
陽明海運。圖／陽明海運提供

台股今（9）日開低震盪，以16,621.34點作收，下跌49.17點，三大法人中僅自營商買超，外資則是賣超100.04億元，統計外資賣超前十大個股發現，貨櫃三雄及金融股都遭到外資大賣，長榮（2603）、陽明（2609）高居外資賣超個股前兩大，加計萬海（2615）的賣超，三家貨櫃共遭外資賣超41,474張。

台股早盤以16,643.95點開低，一度下滑至16,557.54點，盤面上，台積電（2330）、聯發科（2454）、聯電（2303）收黑，鴻海（2317）、大立光（3008）上漲作收，亞德客-KY（1590）持續上漲表現，台塑四寶收紅，各類股中，航運股跌勢沉重，類股跌幅2.65%，貨櫃三雄長榮、陽明、萬海齊挫，終場大盤指數收16,621.34點。

三大法人合計賣超92.73億元，其中外資賣超100.04億元，投信賣超1.68億元，自營商買超（合計）8.98億元。

統計外資今日賣超前十大個股依序是長榮、陽明、聯電、中信金（2891）、玉山金（2884）、台新金（2887）、兆豐金（2886）、新光金（2888）、富邦金（2881）、萬海等；賣超前十大個股中金融股占6檔，貨櫃三雄也全進榜。

外資賣超長榮18,863張，居外資賣超個股冠軍，賣超亞軍為陽明，遭外資賣超17,597張，聯電則是外資賣超第三大，單日遭賣超15,774張；另外，外資賣超萬海5,014張。

統計外資今日買超前十大個股依序是友達（2409）、群創（3481）、長榮航（2618）、中電（1611）、金像電（2368）、遠東新（1402）、中石化（1314）、鴻海、明基材（8215）、華新（1605）等；外資買超友達15,457張，居個股買超冠軍，買超第二大為群創，買超6,132張。

外資 個股

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