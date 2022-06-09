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證交所：台開再次發生存款不足之退票情事

經濟日報／ 記者黃力／即時報導
台灣證券交易所。本報資料照
台灣證券交易所。本報資料照

臺灣證券交易所表示，台灣土地開發股份有限公司（2841）於111年6月7日再次發生存款不足之金融機構退票情事，截至111年6月8日止，台開公司未辦理清償註記之退票合計27張，金額為403,361,770元。

台開公司前因有簽證會計師出具繼續經營能力存在重大不確定性之查核或核閱報告，暨發生存款不足金融機構退票情事，其上市有價證券迄111年4月6日業列為變更交易方法且採行分盤集合競價交易方式在案。

另台開公司前因未依法令期限公告申報110年度及111年第1季財務報告，證交所自111年4月7日起停止其上市有價證券之買賣及自111年5月19日起對其上市有價證券併案停止買賣。

台開公司於111年2月7日發生存款不足之金融機構退票情事，且自變更交易方法後之次一營業日起三個月內未完成補正程序，證交所已公告自111年5月11日起對其上市有價證券併案停止買賣。

台開 證交所

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