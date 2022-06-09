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台股下跌49.17點 三大法人賣超92.73億元

經濟日報／ 記者馬琬淳／即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

美股四大指數週三下挫，尤以費半跌幅最重，台股今（9）日開低震盪，終場收在16,621.34點，下跌49.17點，成交量1,942億元；三大法人賣超92.73億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超100.04億元，投信賣超1.68億元，自營商買超（合計）8.98億元，其中自營商（自行買賣）買超7.54億元，自營商（避險）買超1.44億元。

今台積電（2330）、聯發科（2454）微幅下跌，鴻海（2317）上漲1.32%，收115.5元。千金股中大立光（3008）漲幅逾2%，收1,825元，亞德客-KY股價繼續上衝，漲幅逾2%。台塑四寶5月營收合計1,781.1億元，月增13.7%、年增23.8%，激勵四寶皆上漲；航運方面，由於國際貨櫃航商馬士基、赫伯羅德大跌8%，拖累貨櫃三雄同步下跌，長榮（2603）回至140元，大盤收在16,621.34點，跌幅0.29%。

自營商 三大法人

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