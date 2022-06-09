欣興、景碩5月營收創新高 美系外資對載板看法不同調

ABF載板三雄5月營收表現都不錯，欣興、景碩都寫下單月營收歷史新高，南電則是今年單月次高，但兩家美系外資對ABF三雄的看法不同調，一家認為ABF急單需求仍然強勁，力挺喊買全部給予買進評等，但一家則是重申中立評等，不過，將景碩目標價由180元調高至185元。

載板龍頭欣興5月營收121.5億元，再創新高，月增9%，年增51.5%，主要受惠於載板新產能穩健開出與市場需求成長；累計今年前五月營收540.2億元，年增43.2%。欣興指出，大陸封控影響主要在4月，5月起陸續恢復，加上載板需求持續暢旺，帶動整體營運。

欣興今年首季載板營收占比達63%，創下新高；法人表示，在載板新產能穩健開出下，最快今年第2季單季載板營收占比將超過7成，持續衝高，有助欣興營收逐季成長。

南電5月營收52.29億元，創今年單月次高，月增17.9%，年增27.6%；累計今年前5月營收242.26億元，年增26.9%；南電表示，大陸昆山廠恢復正常生產後，力拚5、6月業績較4月回溫。

景碩5月營收37.95億元，年增32.02%，月增1.25%，續創單月歷史新高；累計今年前5月營收175.58億元，年增36.82%。景碩指出，5月營運受惠於ABF載板出貨持續暢旺，順利彌補其餘中國大陸封控帶來的影響，展望未來，今年營運逐季成長目標沒有改變。

載板三雄5月營收表現亮眼，但兩家美系外資則是有不同的看法，一家美系外資認為，雖有不確定的風險存在，但是ABF急單需求仍然強勁，重申欣興、景碩、南電買進評等，目標價維持300元、340元、775元。

另一家美系外資則是認為，ABF短缺的缺口將縮小，主要是受到PC需求下滑的影響，供應鏈短缺比重已降至10%，考量NB需求放緩、伺服器需求下行風險，應謹慎看待ABF族群，重申三家公司中立評等，目標價部分，維持欣興目標價240元、南電目標價420元，景碩目標價則由180元上修至185元。