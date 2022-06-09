證交所 簡化投信投顧員工暨親屬申請作業

台灣證券交易所為利投信投顧事業員工暨配偶、未成年子女因應年度週期性申請辦理查詢證券開戶及交易資料，減輕員工逐次填寫、核驗及收集彙整文件等重複作業負擔，委託書及同意書由原單次授權改為概括授權（特定期間），自2022年6月20日起實施。

證交所表示，投信投顧事業的員工、員工之配偶與未成年子女，因經常性查詢證券開戶及交易資料需要，將可自行約定特定授權期間，並請公司內部稽核或法令遵循業務人員核驗文件正、影本是否確實，並出具切結書後，即可於授權期間內不限次數進行查詢；日後於授權期間內無需重新填寫委託書及同意書，以簡化申請作業及節省辦理時間，並降低重要資料遺失風險。

相關申請書件及附件表單將建置於證交所官網（查詢路徑：首頁&產品與服務&查詢個人資料服務>證券投資信託/顧問事業員工暨其配偶及未成年子女委託查詢證券開戶及交易資料作業程序），自6月20日起適用，請投信投顧事業員工自行下載使用。

除上述查詢方式外，證交所歡迎申請人多加利用投資人個人資料查詢系統（https://investor.twse.com.tw/）以網路詢方式申請開戶、委託或成交等明細表，成年人具備自然人憑證或證券下單憑證，未成年人具備證券下單憑證，即可註冊，不僅快速、安全、便利、確實掌握其個人跨市場及證券商整合性資訊，改善目前人工申請作業的繁瑣，同時也節省交通往返時間、費用成本及降低疫情感染的風險。此項便民措施不受時間及地域的限制，完成查詢後，資料即直接傳送至留存的電子郵件信箱。

投信投顧事業員工暨其親屬若無法以憑證進行網路查詢，再採上述「自行驗證」方式（概括授權），由投信投顧事業向證交所書面申請。