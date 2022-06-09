馬士基、赫伯羅德股價重挫 貨櫃三雄跟著大跌

全球航運股重挫，馬士基大跌8%，赫伯羅德更是重挫8.1%，台股航運股今（9）日跌勢沉重，由貨櫃三雄領跌，長榮（2603）一度失守各均線，盤中跌幅逾3%，陽明（2609）、萬海（2615）也是大跌表現，航運股占大盤成交比重激增至2成以上，類股盤中大跌2.61%。

長榮5月營收出爐，單月營收584.64億元，月增4.03%，年增69.75%，僅差2億元就改寫新高紀錄，累計前5月營收2,854.88億元，年增87.64%；長榮為全球第六大的貨櫃輪，無畏大陸封控，5月營收寫下次高紀錄，法人看好6月有機會再創新高。

長榮表示，隨著上海6月陸續解封與復工，且時序逐漸進入旺季，貨量可望逐步增溫，對後市抱持正向看法；隨著上海解封，供應鏈復工，預期貨量將恢復成長動能；另外，美國線新約5月生效，加上新船持續加入營運，有助推升下半年的營運表現。

長榮5月營收表現超出市場預期，且罕見針對營運提出說明，但今日股價卻因全球航運股重挫，早盤以140元開低，下跌5.5元，一度下滑至139.5元，滑落至半年線之下，盤中略有回升，跌幅3.09%；長榮5月營收令法人驚艷，但因全球航運股重挫，拖累今日股價走低。

陽明早盤也以126元開低，一度下滑至125元，盤中跌幅2.3%；萬海以157.５元開出，一度下滑至155元，盤中跌幅3.71%；航運股跌勢重，慧洋-KY（2637）盤中跌幅逾4%。