6/9【早晨財經速解讀】英特爾發布半導體需求警報 恐影響台積電產能？6金控5月獲利僅玉山金成長

全球最大電腦處理器製造商英特爾（Intel）周三 (8日) 發布半導體需求警報。

美股四大指數應聲齊跌，終止前兩日漲勢，道瓊工業指數跌269.24點，或0.81%，至32,910.9點；標普500指數跌44.91點，或1.08%，至4,115.77點；那斯達克綜合指數跌88.96點，或0.73%，至12,086.27點。以科技股為主的費城半導體指數重挫73.86點，跌幅2.39%，收3,019.10點。

台積電董事長劉德音昨（8）日才在股東會上表示，通膨目前對半導體及科技業尚無直接影響，但全球經濟及半導體庫存確實持續修正。不過，高速運算及車用需求相當穩定、有些仍供不應求，台積電對此進行出貨調整，今年產能仍相當滿。英特爾無如今釋出半導體需求警報，台積電產能會受影響嗎？各界關注。

金控5月獲利陸續公布，受到資本市場動盪以及新台幣升值影響，至昨（8）日公布獲利的六家金控中，除了玉山金因4月基期低外，其餘5月單月獲利均較前月減少，且其中三家旗下有壽險子公司的金控，壽險5月均單月虧損，累計前五月獲利以中信金（2891）暫居第一，元大金居次。