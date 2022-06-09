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6/9【早晨財經速解讀】英特爾發布半導體需求警報 恐影響台積電產能？6金控5月獲利僅玉山金成長

聯合新聞網／ 游庭皓的財經皓角
財經作家游庭皓。圖／游庭皓提供
財經作家游庭皓。圖／游庭皓提供

全球最大電腦處理器製造商英特爾（Intel）周三 (8日) 發布半導體需求警報。

美股四大指數應聲齊跌，終止前兩日漲勢，道瓊工業指數跌269.24點，或0.81%，至32,910.9點；標普500指數跌44.91點，或1.08%，至4,115.77點；那斯達克綜合指數跌88.96點，或0.73%，至12,086.27點。以科技股為主的費城半導體指數重挫73.86點，跌幅2.39%，收3,019.10點。

台積電董事長劉德音昨（8）日才在股東會上表示，通膨目前對半導體及科技業尚無直接影響，但全球經濟及半導體庫存確實持續修正。不過，高速運算及車用需求相當穩定、有些仍供不應求，台積電對此進行出貨調整，今年產能仍相當滿。英特爾無如今釋出半導體需求警報，台積電產能會受影響嗎？各界關注。

金控5月獲利陸續公布，受到資本市場動盪以及新台幣升值影響，至昨（8）日公布獲利的六家金控中，除了玉山金因4月基期低外，其餘5月單月獲利均較前月減少，且其中三家旗下有壽險子公司的金控，壽險5月均單月虧損，累計前五月獲利以中信金（2891）暫居第一，元大金居次。

游庭皓的《早晨財經速解讀》針對財經時事做最新解讀，周一至周五開盤前半小時(8時30分)準時直播，議題從總體經濟、產業動態到投資哲學，信息量飽滿，為你顛覆直覺，清理投資誤區，用更寬廣的角度帶你一窺投資的奧秘。

免責聲明：《游庭皓的財經皓角》頻道為學習型頻道，僅用於教育與娛樂目的，無任何證券之買賣建議。任何形式的投資皆涉及風險，投資者需進行自己的研究，持盈保泰。

游庭皓 劉德音 台積電 玉山金 英特爾 股東會

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