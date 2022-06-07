震盪盤勢 股票型ETF資金青睞度下滑

全球股市歷經前週大漲後，近週受消息面牽動導致盤勢震盪，美國公佈的五月就業數據強勁且聯準會官員談話強化升息預期，投資人擔憂後續經濟陷入衰退的風險上升，拖累美股下跌。歐洲通膨數字高漲，股債承壓。中國大陸經濟數據利多輔以鬆綁防疫限制措施，提振亞股走強引領新興股市漲勢領先。根據彭博資訊統計，過去一週整體股票型ETF獲資金淨流入降至34.15億美元，低於前週的227.92億美元。主要反應美國股票市場ETF獲資金淨流入降至77.97億美元，新興市場、亞太僅分別獲1.15億與1.46億美元少量淨流入；歐洲與日本則承受25.20和11.68億美元淨流出，中國大陸市場資金淨流出稍有減緩，為7.93億美元。

富蘭克林證券投顧表示，預期在六月中旬聯準會利率會議之前，經濟數據、通膨和聯準會官員談話等消息面將持續牽動市場震盪，不易有明確的趨勢性方向，未來一週以美國五月CPI通膨率最為重要，預估年增率有望自8.3%放緩至8.2%，而美國五月非農就業報告顯示就業市場維持穩健，支持聯準會將延續升息路徑。值此市場等待方向的波動環境，建議投資人採取多元配置，打造攻守兼備的投資組合。

富蘭克林證券投顧建議，面臨聯準會未來兩次利率會議預估將各升息兩碼，六月開始縮表的資金緊縮環境，將突顯價值型高股利股票、基礎建設與公用事業股票的優勢，可透過美國價值平衡型基金、基礎建設或公用事業產業型基金介入，積極者可搭配操作天然資源產業型基金。此外歷經今年以來劇烈修正，部分科技股已出現股價被錯殺的情況，看好數位轉型長線趨勢，建議維持科技股票型基金定期定額策略。隨著各類債券殖利率彈升，評價面吸引力浮現，首選以美元計價之投資級債為多且可受惠高油價的波灣債券型基金。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華．波克表示，全球經濟成長走緩且下行風險增高，對風險性資產宜採取更審慎態度，並保持靈活彈性的操作策略。股票看好公用事業、醫療產業等高股利及防禦性類股機會。至於債券市場在領先反應聯準會鷹派升息後，殖利率彈升反可增加固定收益商品的投資機會，除了較高殖利率的非投資等級債，投資級債的投資吸引力也正在增加。

美盛基礎建設價值基金經理人尼克．蘭利表示，全球通膨上漲趨勢下，上市基礎建設股票不僅具備實體資產的通膨轉嫁能力，因為有政府監管或特許經營權契約保護，因此能提供穩定現金流量且波動風險較低的優勢。此外，過去基礎建設投資被視為是退休基金等機構法人或私人銀行高端財管客戶才能投資的產品，但隨著近幾年各國相繼擴大基礎建設產業支出並吸引民間資金參與，擴大上市基礎建設股票的投資範疇。