證交所推企業ESG資訊揭露申報 擴增企業永續發展專區

台灣證交所表示，上市公司應於每會計年度終了六個月內，於公開資訊觀測站申報相關資訊或說明企業資訊揭露現況。該申報作業系統及查詢畫面已於2022年5月31日上線。ESG資訊揭露申報作業相關說明，上市公司可參考公司治理中心\企業永續發展\企業ESG資訊揭露之網頁路徑(https://cgc.twse.com.tw/disclosure/listCh)。企業於6月底完成申報作業後，投資人可於公開資訊觀測站\公司治理\企業ESG相關資訊\企業ESG資訊揭露之網頁路徑查詢個別公司或產業彙整資訊。

因應國際永續發展趨勢，對環境、社會及治理等ESG資訊需求漸增，證交所參考國際永續相關準則，強化我國上市公司的ESG資訊揭露，初期揭露項目包括溫室氣體排放、能源管理、水資源管理、廢棄物管理、人力發展、董事會及投資人溝通等七大議題共29項指標。

配合2050全球淨零碳排目標，鼓勵我國企業減碳，金管會於2022年3月3日正式啟動上市櫃公司永續發展路徑圖，依資本額及特定產業類別，於2023年至2027年分四階段輔導上市櫃公司揭露溫室氣體盤查資訊，相關規劃內容、時程及問答，亦可於公司治理中心\企業永續發展\上市櫃公司永續發展路徑圖(https://cgc.twse.com.tw/responsibilityRoadMap/listCh )查詢。

除前述ESG資訊揭露及永續發展路徑圖之外，為利於大眾整合資本市場企業永續發展相關資訊，公司治理中心網站擴大建置「企業永續發展」專區，涵蓋ESG相關法規之彙整、永續報告書整合查詢以及ESG相關指數與商品整合資訊等。企業及投資人可至公司治理中心\企業永續發展專區，查詢相關資訊，證交所也將持續於公司治理中心網站更新國內外最新資訊供大眾參考。