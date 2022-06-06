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全國大專院校XQ虛擬投資競賽 冠軍獲利281%

經濟日報／ 記者周克威／即時報導

培養台股數位新生代投資高手，永豐金證券攜手國立虎尾科技大學財務金融系，舉辦2022全國大專院校XQ虛擬投資競賽，吸引1,300隊學生參賽，歷經一個月的台股模擬實戰，第一名以高達281%的投資報酬率創下驚人佳績。

永豐金證券表示，量化交易正成為新顯學，許多學生已能將整套邏輯串聯成半自動甚至自動交易，無論是當沖、隔日沖或短波段交易，都跟以往只由財務報表出發的投資邏輯不同。

2022全國大專院校虛擬投資競賽從5月3日起展開，競賽時程為期一個月到6月2日為止，參賽隊伍透過「XQ全球贏家」於台股市場虛擬交易股票，運用初始本金1,000萬，最終投組報酬率最高者獲勝，永豐金證券提供獎金、及《豐XQ殿堂》線上教學環境供參賽者激發策略想法。競賽活動吸引北、中、南共100多間大專院校，超過1,300隊學生報名參賽，競爭激烈。

競賽期間台股加權指數漲幅0.3%，而參加競賽交易的1,000多隊中，超過250隊最終表現擊敗同期加權指數，前七名參賽者報酬率均寫下逾100%的優異成績，第一名的學生更創下高達281%的卓越表現。

虎尾科技大學財金系主任許江河表示，本次競賽限於國內上市櫃股票，以現股或資券方式交易，並無衍生期權等高槓桿商品，競賽期間股市波動劇烈，能獲利一倍以上相當不簡單，也顯現出大專院校朝向務實交易投資教育，已經養成許多年輕投資好手。

永豐金證券投資顧問部協理呂正傑表示，量化交易同樣適合在期貨、海期與虛擬幣的世界運行，是另一種擴大產品分散風險的配置方式。永豐金證券發展量化交易生態圈，從大戶投APP內建《AI幫你顧》、七種《智慧單》自動交易，經營《豐XQ殿堂》普及自動交易相關知識，擴大Python API自動交易的使用人口，讓交易靠速度的投資人有更好的環境提升勝率。

1,300多隊參賽者，來自全國100多間公私立大學及科技大學，就讀背景不只與財務金融相關，包括光電、運動事業管理、資科、資管、電機、都市計劃都出現競賽佳績。

永豐金證券提供活動獎金10萬元獎助學金，前50名還有豐XQ殿堂鑽卡大禮包。呂正傑表示，投資理財是大專青年學生間的熱門話題，虛擬投資競賽是培育投資理財人才的大好機會，能在市場中驗證自身的投資策略，還可以從各項績效指標分析策略的優劣、累積實務經驗，讓今年參與賽事的年經投資人有很好的學習驗證。

永豐金 大專

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