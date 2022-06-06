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權值股回神 台股漲53點收16,605點

經濟日報／ 記者黃婉軒／即時報導
台股。（本報系資料庫）
台股。（本報系資料庫）

端午假期過後，資金重返市場，台股今（6）日開低走高，受到美國那斯達克期貨指數盤中漲勢擴大、觀光族群股價強漲激勵，盤中由黑翻紅走高，終場上漲53.3點，收16,605.9點，成交量達2,102.8億元；台積電（2330）維持平盤收540元。

盤中權值股漸漸回神，鴻海，聯發科一度衝上116和912元，終場分別收漲115元、905元，漲幅1.3%、0.7%。

觀光族群中，富野，五福強攻漲停板，股價齊創新高；易飛網望其項背，漲幅9.8%。而雲品今年以來累計營收交出正成長成績單，帶動股價上攻，漲幅6.0%。

法人建議，觀光概念股目前已出現軋空推升股價，預期隨著5月營運數據發布將有機會回檔，建議此時不宜再追高，待回檔再進場布局為佳。

金融股今日則有新光金受惠雙金合併題材，新光金盤中摸到漲停價10.05元後拉回，終場拉出長紅棒，漲幅7.8%，而中信金，臺企銀下半場也出現買單敲進，終場漲幅分別為0.9%，0.8%。

航運權值股今日則開高走低、虎頭蛇尾，陽明，萬海終場平盤作收，長榮則收跌0.6%；航空雙雄長榮航，華航皆開低走低，一吐上周漲幅，終場分別收跌1.6%、1.2%。法人表示，航運族群目前利多題材為漲價消息，不過卻遇量縮價跌，後續若未出現新的題材，將可能利多出盡，建議短線持續觀望。

第一金投顧董事長陳奕光表示，今日台股收紅十字縣，看好6月有機會攻萬七關卡、挑戰年線。此外，股東會、除息行情正式展開，估計6、7月有望除掉多達一兆的股息，屆時資金將再次湧入市場。

展望後市，陳奕光指出四要素，一、後續若經濟數據表現不如預期，將有機會讓貨幣政策從鷹派轉為鴿派，因此預計進入下半年將能見到貨幣緊張情勢稍微趨緩。二、上周期貨、期權罕見雙雙進入多單。三、融券多達50萬張以上，具有軋空行情。四、半年度作帳行情有望提前反應，都將帶為台股挹注更多上漲動能，建議選股方向可看航空、高股息、晶圓代工、IC設計、網通、低軌衛星、特用化學、營建等族群。

台股 觀光 長榮航

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