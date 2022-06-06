觀光股漲得太超過！持有、空手族群應對方式不同
近周觀光概念族群受惠解封消息不斷，股價紛紛創新高，不過，融券也不斷增加，法人表示，目前觀光族群股價已經漲得「太超過」，分析可能是軋空行情推升股價，建議投資人莫再追高。
統計至6月2日，觀光旅遊業龍頭鳳凰（5706），雄獅一周以來融券分別增加188張和313張，融券餘額為1,012、990張。
上櫃觀光族群中，山富名列前茅，一周增加453張融券，餘額達1,800張；富野資券餘額和股價則皆創新高，資券餘額分別達2,692張、286張，股價也在6月2日達21.45元，刷新歷史新高。
觀察今（6）日鳳凰，雄獅，山富，富野的盤中表現，富野以23.55元繼續創高攻漲停；鳳凰漲幅稍弱，僅0.6%；雄獅與山富則在1.5%附近持續震盪。
華南投顧董事長儲祥生表示，目前觀光類股仍可做空，不過需要特別謹慎，留意回補作業時間，同時也需注意配息問題，若是空手投資人，現在風險大，後續不確定因素多，因此不建議再追觀光族群。
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