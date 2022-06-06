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基本面有撐 專家：卡位美股長期投資機會

聯合報／ 記者賴昭穎／台北即時報導
聯博投資專家表示，美股評價已從新冠疫情高點顯著修正，預期後續評價修正幅度可望趨緩。（美聯社）
聯博投資專家表示，美股評價已從新冠疫情高點顯著修正，預期後續評價修正幅度可望趨緩。（美聯社）

今年以來，聯準會升息、烏俄戰爭等因素造成美股震盪不斷。以S&P500指數來看，今年迄今已修正逾13%，創下自2020年3月新冠疫情以來的最大跌幅。聯博投資專家認為，即便面臨景氣放緩、通膨升溫等利空，市場對於今年企業盈餘的預估仍相對穩定；再者，美股評價已從新冠疫情高點顯著修正，預期後續評價修正幅度可望趨緩。建議投資人不妨秉持長線投資策略，採高品質成長型選股策略，聚焦美國科技、醫療產業，逐步逢低增加股票部位配置，追求更具吸引力的經風險調整後報酬。

今年景氣擴張步伐料將較去年放緩，較鷹派的貨幣政策、烏俄衝突也恐壓抑經濟活動，在多數機構下修對全球經濟實質成長率的預期下，市場對於企業獲利的共識預估卻反其道而行。以S&P 500指數為例，市場對2022年的成長預期由年初的8.4%上修至9.3%，因為通膨上升通常代表企業銷售的商品、服務價格也將同步走升。從歷史經驗來看，顯示在通膨預估上升的背景中，股市普遍反映較強勁的基本面；從第一季普遍優於市場預期的財報表現也可看出，大多數企業在通膨攀升的環境中仍維持相對穩定的盈餘成長力道，有機會成為支撐股市後續表現的重要推手。

除此之外，今年美國10年期公債殖利率由0.9%快速彈升至逾3%，雖拖累股市評價，但目前美國公債殖利率已大致反映聯準會相對積極的貨幣政策，且接近上一次升息循環2018年的高點。因此，除非通膨持續上升迫使聯準會必須再度加速升息，否則利率上升速度或將趨緩，股市評價下修壓力亦可望緩解。聯博表示，S&P 500指數已從2020年8月新冠疫情之高點修正幅度逾20%，接近疫情前水準，短期波動雖難以避免，但目前評價已提供長線投資人逐漸建立部位的機會。

聯博-美國成長基金投資團隊認為，市場短期雖仍可能因地緣政治風險、聯準會貨幣政策等不確定因素而震盪，惟考量企業基本面有望延續年初以來的增長態勢，股市評價亦來到相對合理的水準，建議投資人不妨採高品質成長型選股策略，聚焦科技、醫療產業為主的成長型類股，精選獲利能力較好或資產負債表較健康的高品質企業，逐步逢低增加股票部位配置。由於成長型類股具備毛利較高且成長動能強的特色，加上高品質企業獲利能力較佳，因此可望相對不受景氣放緩影響，現階段相對具備投資價值。

值得注意的是，短期內聯準會可能仍將維持緊縮貨幣政策，投資人較難期待股市評價全面回溫，而過於昂貴的公司也將面臨評價修正壓力，選股上宜留意評價合理的公司。此外，通膨雖然有利企業營收，另一方面也代表企業將面臨成本上升壓力，在這樣的環境下，聯博投資團隊認為營利模式較穩定、進入門檻較高的企業有望受惠較強勁的定價能力而維持較佳的基本面成長，是投資人可以留意的選股方向。

通膨 聯準會

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