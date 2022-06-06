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6/6【早晨財經速解讀】國泰金、富邦金俄債息收到了 台積電五月營收能續旺？
俄烏戰爭開打後導致俄羅斯公債遭到降評，去年獲利攀高的金融業，今年面臨俄羅斯債的違約風險，其中以壽險業持有債券部位較多引發關注，「金控雙雄」富邦金、國泰金都曾在2月認列俄債預期信用損失，所幸後續債息都已順利入帳。
「護國神山」台積電8日舉行股東會，今年無選舉事項，主要議案包括有六個報告案、承認去年財報，以及三個討論案，屆時股東也將聚焦配息何時拉升、營運展望、景氣看法與海內外擴廠等議題。總裁魏哲家在4月法說會上曾很有信心地指出，台積電全年美元營收成長率有機會超過高標，股東會上是否更新看法也將是另一焦點。
游庭皓的《早晨財經速解讀》針對財經時事做最新解讀，周一至周五開盤前半小時(8時30分)準時直播，議題從總體經濟、產業動態到投資哲學，信息量飽滿，為你顛覆直覺，清理投資誤區，用更寬廣的角度帶你一窺投資的奧秘。
免責聲明：《游庭皓的財經皓角》頻道為學習型頻道，僅用於教育與娛樂目的，無任何證券之買賣建議。任何形式的投資皆涉及風險，投資者需進行自己的研究，持盈保泰。
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