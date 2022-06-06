6/6【早晨財經速解讀】國泰金、富邦金俄債息收到了 台積電五月營收能續旺？

俄烏戰爭開打後導致俄羅斯公債遭到降評，去年獲利攀高的金融業，今年面臨俄羅斯債的違約風險，其中以壽險業持有債券部位較多引發關注，「金控雙雄」富邦金、國泰金都曾在2月認列俄債預期信用損失，所幸後續債息都已順利入帳。

「護國神山」台積電8日舉行股東會，今年無選舉事項，主要議案包括有六個報告案、承認去年財報，以及三個討論案，屆時股東也將聚焦配息何時拉升、營運展望、景氣看法與海內外擴廠等議題。總裁魏哲家在4月法說會上曾很有信心地指出，台積電全年美元營收成長率有機會超過高標，股東會上是否更新看法也將是另一焦點。