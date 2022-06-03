快訊

備戰百里侯／北北桃重布局 民進黨派「最強政務官」牽制張善政？

台、陸、港股遇端午休市 日韓股盤中齊紅

經濟日報／ 記者黃婉軒／即時報導

台、陸、港股市今（3）日逢端午假期休市一天，日韓股市正常開市，齊齊開高走高。截至台灣時間上午10點45分，韓國股市盤中漲勢一度收斂，不過漲幅仍有0.4%，而日股今日表現較強，盤中漲幅維持在1%以上，東證指數在盤中則一度由紅翻黑，接著再次回升至平盤之上，漲幅在0.3%。

觀察韓國近期消息面，1日結束的地方選舉中，執政黨大勝，將有利於經濟倡議、平衡地域發展等重要政策推行。此外，南韓總理韓德洙宣布，將從6月8日起放寬入境隔離規定，但仍須在入境3日內進行PCR檢測，同時也宣布仁川機場國際航班數量全面恢復。

日本消息方面，目前日本正在考慮提高外國觀光客每日入境人數上限，最快將在7月1日調高至3萬人，進一步放寬邊境防疫管制。另外，根據日本調查公司帝國數據銀行1日發布的最新數據顯示，統計今年1月以來到6月1日止，漲價食品已超過一萬種，平均漲價幅度更達13%，報導指出，若原料價格持續居高不下，漲價消息將會越來越多，未來恐怕會波及到店面價格。

日本 漲價

延伸閱讀

端午獎金加碼誰會是幸運兒？命理老師曝這5生肖財運最旺

端午助弱勢 新北議員江怡臻送關懷箱「比市府澎湃」

端午國道順暢、台鐵照常開 交長：西線無戰事、鼓勵出來走走

端午粽子吃太多腸胃都塞住？ 每天一組「壓腿排氣式」助消化還能練腹肌

相關新聞

端午變盤 台股節後輪動攻「萬七」

台股受端午連假在即影響，不僅買盤觀望，三大法人也同步賣超，使得昨（2）日量縮下跌122點，收16,552點。不過，新光投...

臺灣50指數 納入力積電

富時羅素昨（2）日公布與臺灣證券交易所編製的臺灣指數系列成分股調整，其中臺灣50指數納入力積電，剔除富邦媒，臺灣高股息指...

就市論勢／蘋概、汽車零組件 看俏

盤勢分析 美股5月初雖曾因企業財報一系列獲利預警，以及通膨8.3%近40年高點等利空衝擊，S&P 500指數曾跌入熊市，惟在中國解封消息及核心PCE物價年增率從高點回落，美股指數順利在月底收斂跌

大摩研究團隊 八連霸

摩根士丹利在《機構投資者》雜誌近日揭曉的全亞洲研究團隊排行榜中再次榮列榜首，成為該排行榜29年評選歷史中首家連續八年蟬聯...

數泓科上櫃案 7日審議

櫃買中心預計6月7日審議數泓科（6855）上櫃案，這也是今年第七家審議公司。數泓科今年4月28日送件申請上櫃，也是今年第...

台股本週收紅286點 觀光類股漲5.66%最多

台灣證券交易所統計，台股今天收在16552.57點，較上週上漲286.35點，漲幅約1.76%，其中以觀光類指數上漲5....

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。