台、陸、港股遇端午休市 日韓股盤中齊紅

台、陸、港股市今（3）日逢端午假期休市一天，日韓股市正常開市，齊齊開高走高。截至台灣時間上午10點45分，韓國股市盤中漲勢一度收斂，不過漲幅仍有0.4%，而日股今日表現較強，盤中漲幅維持在1%以上，東證指數在盤中則一度由紅翻黑，接著再次回升至平盤之上，漲幅在0.3%。

觀察韓國近期消息面，1日結束的地方選舉中，執政黨大勝，將有利於經濟倡議、平衡地域發展等重要政策推行。此外，南韓總理韓德洙宣布，將從6月8日起放寬入境隔離規定，但仍須在入境3日內進行PCR檢測，同時也宣布仁川機場國際航班數量全面恢復。

日本消息方面，目前日本正在考慮提高外國觀光客每日入境人數上限，最快將在7月1日調高至3萬人，進一步放寬邊境防疫管制。另外，根據日本調查公司帝國數據銀行1日發布的最新數據顯示，統計今年1月以來到6月1日止，漲價食品已超過一萬種，平均漲價幅度更達13%，報導指出，若原料價格持續居高不下，漲價消息將會越來越多，未來恐怕會波及到店面價格。