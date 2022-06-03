太空衛星商機引爆！第一金投信太空衛星ETF搶先機

太空商機已不是夢！第一金投信領先同業，將於6月27日發行太空衛星ETF基金，以追蹤Solactive太空衛星指數，集中火力布局當前成長性最高的低軌道「衛星設備」與「通訊服務」的商機，建議投資人切莫錯過參與太空商機的好機會。

鴻海董事長劉揚偉在5月31日股東會上首度揭露，進軍低軌道衛星領域，而且不僅鎖定地面接收站，他說，「明年可能看到鴻海製造的衛星飛在天空上」。

第一金投信太空衛星ETF擬任經理人牟宗堯表示，在俄烏戰爭低軌道衛星扮演奇兵，粉碎各界看衰的言論，同時宣告新太空時代的降臨，加上在「政府＋大型企業」的合作模式下，預見未來10年，相關供應鏈及應用服務的產值成長曲線將非常驚人。

美中及科技巨頭探索太空的腳步，沒有因為新冠疫情的肆虐放慢，從2020年下半年疫情蔓延時，美中兩強之爭從地球打到外太空，相繼成功登陸火星進行探索；太空旅行商業化的進程更是令人興奮，亞馬遜辦人貝佐斯和特斯拉創辦人馬斯克都完成了送非專業人士上太空，並安全返航的里程碑，在民營太空旅遊業跨出一大步。

不過，當前最受市場矚目的太空商機仍屬低軌道衛星。牟宗堯指出，衛星通訊服務可以做到全球無死角，可與5G和光纖網路相輔相成，滿足約37億無網路設備的人，但礙於技術極為困難，布局衛星成本極高，SpaceX的星鏈計畫，要在3年內實現商業化，不少人認為是痴人說夢話。

但馬斯克讓世人再次見識他科技狂人的厲害，從2019年第一次升空布建低軌道衛星開始，到5月底，發射任務已超過60次、約2,600顆低軌道衛星，預計年底將有3,400顆。而用戶數在今年也大幅成長，已有超過40萬用戶，較一年前的7萬人，狂增4.71倍。

牟宗堯認為，太空商機的首部曲將由低軌道衛星打頭陣，若以美國衛星工業協會之估計，到2029年在軌的商業衛星數量將超過10萬個，以當前近5千個的數量，代表未來8年將大增19倍，包含衛星製造、服務、地面設備、衛星發射、訊號地面接收站五大部分，年度產值就上看3,000億美元。

其實人造衛星應用範疇十分廣泛，如情報蒐集、預測天氣、全球定位、環境進行監測，以及作為電視、電話、廣播、網際網路的中繼通信站等，因此可以想見，一旦低軌道衛星再為通訊科技帶來新變革，對人類生活及商業模式將帶來巨變。