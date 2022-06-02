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台股下跌122.52點 三大法人賣超104.52億元

經濟日報／ 記者馬琬淳／即時報導
台股今（2）日開低震盪，終場收在16,552.57點，下跌122.52點。聯合報系資料照
台股今（2）日開低震盪，終場收在16,552.57點，下跌122.52點。聯合報系資料照

中經院昨（1）日發布5月台灣製造業採購經理人指數（PMI），指數持續回跌至53.5，創近二年最慢擴張速度，台股今（2）日開低震盪，終場收在16,552.57點，下跌122.52點，成交量縮至2,131.24億元；三大法人賣超104.52億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超84.97億元，投信賣超15.82億元，自營商賣超（合計）3.72億元，其中自營商（自行買賣）賣超0.1億元，自營商（避險）賣超3.62億元。

今觀光類股表現強勁，指數漲幅1.75%，山富（2743）、富野、易飛網（2734）攻上漲停板，航空雙雄皆上漲，長榮航（2618）漲幅超過3%。盤面上個股表現，化工股中華化（1727）強勢突破半年線，大漲約8%，電子支付讀卡機廠虹堡（5258）強勢漲停，至今日已第四根漲停板，常珵（8097）因近期多次達公佈注意交易資訊標準，公布四月EPS達1.1元，收87.7元，創歷史新高，大盤收在16,552.57點，跌幅0.73%。

台股 三大法人

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