半導體價值型存股正當時 小資族可輕鬆布局全球半導體

「Sell in May and go away」 這句古老的股市諺語正好用來反應近期美國科技股走勢,而本周美國部分零售業財報表現優於預期,加上通膨漲幅小幅回落緩和市場對聯準會加速升息預期擔憂,短線有利市場投資氣氛。半導體股價經過修正,已逐漸回到合理的評價,兆豐洲際半導體ETF(00911)即將募集,小資族只要新台幣15,000元即可輕鬆擁有全球半導體龍頭廠商。

儘管全球半導體產業仍面臨供應鏈的挑戰,但下半年通常是消費性電子的銷售旺季,若通膨控制得宜物價穩定,有利帶動半導體需求;長期趨勢對於關鍵產業的應用發展與升級,晶片儼然成為國家級戰略物資,隨著5G、AI、IoT、高效能運算(HPC)、和車用電子等技術進展,晶片相關議題仍持續是投資市場注目焦點。

從歷史經驗可以看到,面對2015年美國升息、2018年美中貿易戰及2020年新冠疫情等戰重大事件,短期均造成半導體指數下跌超過二成,事件過後不但回復力佳,反彈動能也更為強勁。近十年洲際半導體指數搭著產業成長動能,創造七倍的驚人報酬,遠超過那斯達克指數、道瓊工業指數、S&P 500指數約1.5至3倍的報酬率,現在的修正反而適合布局未來前景看好的半導體產業鏈。

洲際半導體指數相較費城半導體指數更具調整彈性與效率,緊盯科技趨勢發展,可視為費城半導體指數的進階版。兆豐洲際半導體ETF即將在6月8日至6月14日募集,投資人熱烈洽詢中,銷售機構包含兆豐證券、元大證券、中國信託證券、元富證券、日盛證券、玉山證券、永豐金證券、合作金庫證券、國票證券、第一金證券、統一證券、華南永昌證券、凱基證券等,投資人可把握進場全球半導體機會。