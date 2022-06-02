大老闆們為自家股價抱屈 市場聽到了！

股東會旺季，各上市櫃公司陸續召開股東會，除了股利政策，未來營運展望及布局等議題，小股東也關心股價的表現，新光金（2888）代理董事長李增昌、鴻海（2317）董事長劉揚偉、旺宏（2337）董事長吳敏求近期先後發表對股價的看法，都為自家股價表現抱屈，董座們認為股價委屈了，市場也聽到了，鴻海突破「不動產股」封號的窘境，連日來上漲，旺宏今（2）日逆勢上漲，新光金在股東會後，股價也走揚。

鴻海在5月31日召開股東會，董事長劉揚偉強調，未來3年將聚焦電動車、半導體與低軌衛星等三大新事業，朝2025年毛利率達10％目標前進；對於股價，他則是表示，鴻海股價淨值比確實偏低，為股價抱屈，未來將強化與外界溝通，讓大家更認識鴻海。

旺宏董事長吳敏求昨日出席自傳「吳敏求傳」新書發表會，分享藏了30多年的心內話，針對目前股價，他表示，旺宏股價一直是委屈，但重點是先把公司做好。

吳敏求在5月27日的股東會後表示，近期消費PC市場傳出雜音，但旺宏穩定發展，編碼型快閃記憶體（NOR Flash）鎖定非PC相關如第五代行動通訊（5G）、工業、醫療、車用及伺服器等領域，PC部分的占比較少，車用NOR Flash占比約16%，目前看來會有更多車用新領域發展，「三年後旺宏比現在更好」；他昨日再發表產業利多看法，強調旺宏積極耕耘車用領域，車用NOR Flash與英飛凌差距已越來越近，目前報價已超越英飛凌。

新光金控5月27日舉行股東會，股東認為股價長期低迷，建議提升配息金額，刺激股價表現，代理董事長李增昌則是表示，股價確實委屈了，他說，新光金目前每股淨值18.2元，但股價只有8塊多（5/27收在8.95元），股價確實很委屈。

李增昌指出，配息要考慮到現金流量，且牽涉旗下子公司盈餘上繳給金控的情況，目前只有銀行、證券上繳，人壽須等到接軌IFRS17後，他強調，希望未來配息可以增加，股價往上走。

董座們為自家股價抱屈，市場也聽到了，以鴻海來看，截至今年第1季底，每股淨值高達100元，但近半年不管台股大盤怎麼上下波動，鴻海股價多在100~110元間震盪，甚至被市場封為「不動產股」；不過，從股東會當天，股價開始發動攻勢，當天收113元，上漲2.5元，昨日收114.5元，上漲1.5元，今日以平盤開出，一度拉升至116元，盤中漲幅0.87%。

旺宏今日以39.95元開高，一度拉升至41元，盤中漲幅逾3%，旺宏及鴻海盤中呈現逆勢上漲的表現；新光金今日以9.17元開低，盤中跌幅0.65%，但距股東會召開時的股價，也有上漲。