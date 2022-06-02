旺宏董座喊股價一直很委屈 今日市場力挺

旺宏（2337）董事長吳敏求昨（1）日公開表示，旺宏股價一直委屈，市場不了解旺宏；今日台股下跌，但旺宏股價逆勢衝高，早盤最高到41元，漲幅逾2%，站回40元之上。

吳敏求說，旺宏股價一直是委屈，大家都不了解旺宏、半導體在做什麼，他認為重點應是先把公司做好，相信再過幾年，股市自然就有相對應的反映。

旺宏2009年起布局車用記憶體市場，目前為全球第二大車用NOR Flash晶片廠，目標挑戰產業市占龍頭地位。吳敏求表示，車用NOR Flash目前只有旺宏跟英飛凌主導市場，英飛凌耕耘多年，不過雙方差距已拉近。

吳敏求說，旺宏策略很簡單，市占率多大不重要，但一定要賺錢，雙方各有各自報價策略。

其他股市焦點方面，IC設計服務廠創意（3443）今日除息，每股配發新台幣7元現金股利，股價表現強勁，短短2分鐘就順利完成填息。

高價股方面，股王矽力－KY（6415）面臨3,000元保衛戰，今日盤中最高到2,985元。聯發科（2454）則面臨900元保衛戰，開盤跌破900元，開在899元，盤中最高到905元。