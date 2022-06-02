節前保守 台股早盤一度跌逾百點、台積開盤下跌5元

端午假期將展開，台股今(2)日開盤下跌69.63點，開盤指數16,605.46點，早盤一度跌逾百點，來到16,540.55點；台積電（2330）開盤下跌5元，開盤價544元。

周三(1日)美股四大指數收盤：道瓊指數下跌176.89點、跌幅0.54%，那斯達克指數下跌0.72%，標普500指數下跌0.74%，費半指數下跌1.6%。

第一金投顧表示，聯準會聖路易分行行長James Bullard 認為，通膨是否見頂言之過早，重申今年應升息至 3.5%，聯準會需要跟上市場的升息預期，若之後有明確的證據顯示通膨降溫，則2023 年末至 2024 年有機會降息。聯準會舊金山分行行長 Mary Daly 表示，除非通膨問題已有實質進展，否則在利率調升至 2.5%之前不應停止升息。聯準會里奇蒙分行行長 Thomas Barkin 認為，調整升息步調需要經濟情勢出現大幅轉變，尤其是在通膨預期。

統一期貨說，周三加權指數下跌132.68點至16,675.09點，跌幅0.79%。電機機械、電器電纜、電子通路與航運類股較為強勢。外資周三期貨淨多單減少557口至7,434口，十大交易人與特定法人合計買進8口。週選支撐與壓力區落在16,300至17,050之間，P/C Ratio降至1.04，整體籌碼中性看待。受到國際股市漲多回落影響，加權指數連漲三天後於周三休息整理。

三大法人周三集中市場合計賣超101.6億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超100.9億元，投信買超7.4億元，自營商（自行買賣）買超6.1億元，自營商（避險）賣超14.2億元。

群益投顧說，OTC已越過季線，而大盤遭逢季線反壓走勢震盪；今天端午假期效應，不排除成交量再縮減。季線是大多數人認定短期目標區，加上有5月底挑戰月線反壓的經驗，行情容易先於季線之下震盪洗盤，要避免追高殺低。

近期盤勢雖強，但大盤抵達季線附近，震盪幾天的可能性大，這時候太積極去追高有風險，可以等拉回有撐的時候再找機會。台股已過了抄底階段，不須太理會底部股，挑選出量有價且已站穩季線的個股，配合除權息和月營收成長尋找題材，操作起來會比較有效率。