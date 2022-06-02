6/2【早晨財經速解讀】開發金淨值大減 可以進場撿便宜嗎？散戶狂抄底特斯拉 上海順利解封 市場利空何時再來?

開發金控（2883）昨（1）日舉行第1季法說會，總經理龐德明指出，開發金擬募集長期資金規模約400億元，股東會通過授權可隨時辦理以掌握併購時機，他並首度說明併購三大原則，即併購後挹注股東權益報酬率（ROE）持續提升，取得至少20%以上持股或全面併購，不限單一子公司對外多元併購。

開發金2022年第一季的最新每股淨值為14.22元，而2021年第四季每股淨值15.88元，淨值大減。

法說會也公布核心子公司中壽(2823)2021年底隱含價值（EV）4,025億元，年增12.6%，每股EV為81.8元，換算開發金控每股EV為26.9元。

電動車大廠特斯拉（Tesla）股價走勢從4月開始急轉直下，但散戶不離不棄、死忠力挺的熱情不減反增，從5月來買盤強勁可見一斑。對照比特幣買氣仍然欲振乏力，高下立判。

彭博資訊報導，截至上周五（5月27日）止，散戶投資人5月淨買入7.08億美元的特斯拉股票，在美國大型科技股中獲散戶熱烈捧場的程度僅次於蘋果（Apple）。

端午連假效應，台股昨（1）日節前部分內資賣壓出籠，外資並終止連三買轉賣超100.9億元，但八大公股行庫帶領投信等國家隊護盤，多空對陣下加權指數「開低震盪、盤中翻紅」，但尾盤空方略勝一籌而殺低，終場跌132點收16,675點，失守16,800與16,700點兩道整數關卡。

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