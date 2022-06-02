無懼升息與通膨 天然資源組合續強

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北即時報導

美國總統拜登表示不干預聯準會對升息的決策，加深市場確信美國6月將再升息，但也持續擔憂高通膨環境影響經濟表現。富蘭克林華美投信認為，通膨快速增溫，升息無疑是最快降低通膨的方式，在此過程中，投資人仍可尋找高通膨下可行的投資方向，其中，天然資源基金是最佳選擇之一。

拜登邀聯準會主席鮑威爾進白宮會商討論通膨等議題，美國通膨正處於40年來高點，而聯準會正以1980年代以來最快的速度調高利率；上周公布的聯準會5月會議紀錄顯示，6、7月會後可能繼續各升息２碼。目前聯邦資金利率已來到0.75%至1%之間。

富蘭克林華美天然資源組合基金經理人余冠廷認為，不僅美國、中國堅持清零政策，並於境內如上海各地採行封城手段，大幅度降低除食物以外的需求，也降低了工業和商業活動，儘管上月金屬回檔較為顯著，然而基本面展望不變，可視為漲多適度拉回的市場降溫，逢低即是好的進場點。

2月24日開打的烏俄戰爭何時落幕的能見度仍不高，余冠廷分析，受天然氣箝制的歐洲國家無法一致表態制裁俄羅斯，而高不可攀的天然氣價格驅動的氣轉煤需求，再者，禁運俄羅斯煤炭的舉措也同步拉動天然氣和煤碳的價格走高。因而這二項商品指數5月單月漲幅皆逾20%。

就供需基本面來看，余冠廷表示，即便不將戰爭納入考慮下，供需不對稱的問題皆非短期能夠解決，更何況因為戰爭和各國制裁俄羅斯的預期，將會讓全球供需不匹配的問題持續一段時間，因此富蘭克林華美投信認為，天然資源組合的趨勢仍會持續，也相當看好此類別後續表現。

富蘭克林華美投信表示，地緣政治不確定因素，加上因物資缺乏、各國也紛紛限制農糧產品出口，造成全球原物料與商品價格快速上漲，牽動相關指數表現，在無法確認通貨膨脹、升息何時趨緩時，建議投資人不妨利用天然資源組合布局，掌握能源與原物料價格上漲、波段彈升的機會，而投資屬性偏保守的投資人也可利用定期定額方式持續布局天然資源基金。

通膨 俄羅斯

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