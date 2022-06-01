外資今賣超100.93億元 這類股是外資提款大宗

台股今（1）日收在16,675.09點，下跌132.68點，三大法人中僅投信買超，外資則是賣超100.93億元，金融股成為外資提款大宗，買進前十大個股中，有6檔金融股，元大金（2885）居外資賣超個股冠軍，單日賣超17,436張；遭外資調降評等及目標價的欣興（3037），為外資賣超個股亞軍。

美股周二收跌，台股在連三個交易日大漲後，今日開低，早盤以16,718.91點開低，一度下滑至16,649.91點，盤中一度小翻紅拉升至16,811.04點，企圖再往季線挑戰，不過終場仍是下跌132.68點。

三大法人合計賣超101.63億元，其中外資賣超100.93億元，投信買超7.48億元，自營商賣超（合計）8.18億元，在美系外資調降目標價之下，ABF載板三雄大跌，南電（8046）跌幅最重，收在371元，跌幅5.95%，景碩（3189）收166元，跌幅5.14%，欣興收205.5元，跌幅4.64%，台積電（2330）收549元，跌幅1.96%，下跌11元。

統計外資今日賣超前十大個股依序是元大金、欣興、中鋼（2002）、國泰金（2882）、開發金（2883）、玉山金（2884）、中信金（2891）、台新金（2887）、台泥（1101）、華航（2610）等；其中金融股達6檔，另有傳統產業龍頭股等。

外資賣超冠軍為元大金，單日賣超17,436張，其次是賣超欣興，單日賣超14,983張，外資賣超第三大為中鋼，單日賣超13,364張；另外，航空股及晶圓代工股也是外資賣超標的，外資賣超華航7,556張，賣超長榮航（2618）1,628張。

台積電今日收在549元，下跌11元，跌幅1.96%，季線再度失守，外資賣超4,503張，終止連三買，投信賣超30張，自營商賣超382張，合計三大法人人賣超4,915張；聯電（2303）收51.2元，下跌0.2元，跌幅0.38%，外資賣超4,653張，投信賣超143張，自營商賣超284張，合計三大法人賣超5,080張。

統計外資今日買超前十大個股依序是群創（3481）、長榮、鴻海（2317）、慧洋-KY（2637）、元大台灣50反1（00632R） 、陽明（2609）、彩晶（6116）、國泰台灣5G+、友達（2409）、中鴻（2014）等；外資買超群創34,985張，居買超個股之冠，其次是買超長榮13,231張，買超第三大為鴻海，外資單日買超8,853張。

另外，彩晶及友達也在外資買超行列，買超彩晶5,225張，買超友達3,855張；航運股在外資買超前十大中有3檔，包括兩檔貨櫃股長榮及陽明；另外，萬海（2615）也同步獲外資買超。